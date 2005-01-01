Папа Франциск виявив бажання поїхати до Києва

Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Україну для того, щоб покінчити з війною, яку він неодноразово засуджував у своїх промовах.

Про це він сказав у літаку під час подорожі з Риму до Канади, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«У мене велике бажання поїхати до Києва», - зазначив Франциск у відповідь на запитання про його заявлені раніше плани поїхати в Україну.

В одному з інтерв'ю на початку липня понтифік висловив сподівання, що зможе поїхати до Москви та Києва невдовзі після своєї поїздки до Канади.

При цьому наголошується, що жоден Папа ніколи не відвідував москву і Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну. Минулого місяця він прямо звинуватив Росії у веденні «жорстокої і безглуздої агресивної війни».

Після інтерв'ю Франциска кремль заявив, що не мав предметних контактів із Ватиканом щодо потенційного візиту, тоді як Україна підтвердила запрошення понтифіка.

Як повідомлялося, у неділю Папа Римський Франциск вилетів до Канади, де першим пунктом його візиту має стати місто Едмонтон, столиця провінції Альберта. Він має намір вибачитися за роль Римо-Католицької церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.

Загалом тижневий візит Папи до Канади включатиме не менше п'яти зустрічей із місцевими жителями.