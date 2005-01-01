Прості кредити для українців: як взяти мікрозайм онлайн

Онлайн займ https://zecredit.ua – це кредит на короткий термін, який видають мікрофінансові організації (МФО). Зазвичай його беруть тоді, коли гроші потрібні терміново, тому що отримати мікрозайм онлайн можна за 15 хвилин. В Україні є багато сучасних сервісів кредитування, які видають до 15 000 гривень на картку. Взяти кошти можуть всі українці віком від 18 років. Для отримання онлайн займу достатньо мати паспорт та карту банку. Кредити видають на будь-які потреби: гроші беруть на лікування, відпустку, ремонт чи покупки. Читайте, як працюють МФО та де можна безпечно отримати мікрозайм онлайн без ризику.

Де можна взяти онлайн займ за 15 хвилин

Ви можете звернутися до будь-якої МФО, яка отримала ліцензію для видачі грошей. Але вам треба бути уважними, щоб захистити себе та свої дані. Обирайте лише ті компанії, які мають гарну репутацію та лояльні умови кредитування.

Наприклад, читайте про умови отримання мікрозайма онлайн в компанії ZeCredit за посиланням https://zecredit.ua/ua/microzaim-na-kartu. Ця організація видає онлайн займ на картку на спрощених умовах. Тут можна взяти до 15 000 гривень на термін до 61 дня, але під час першого звернення доступно 5000 гривень. Проте з кожною своєчасно відданою позикою доступна сума буде збільшуватися, а відсоткова ставка – зменшуватися. Це частина розвиненої системи лояльності, яка також охоплює проведення акцій та формування персональних пропозицій на знижку. Більш детально про програму лояльності читайте на сайті.

Взяти мікрозайм онлайн у МФО можуть всі, хто відповідає таким критеріям:

Вік від 18 до 65 років.

Українське громадянство.

Наявність українського паспорта та картки банку України.

Зазвичай сервіси не вимагають довідок про доходи, поручителів чи застав. Отримати онлайн займ можуть навіть пенсіонери, студенти та люди без офіційного працевлаштування. Читайте детально про умови на сайті Zecredit.

Правила отримання мікрозайму онлайн та повернення грошей

Отримати онлайн займ просто. Навіть ті, хто робить це вперше, зможуть легко це зробити. Зазвичай необхідно виповнити 4 простих кроки:

Обрати на головному калькуляторі сайту суму та термін. Заповнити заявку: вказати дані про себе, номер паспорта та телефону. Створити пароль для подальшого входу в особистий кабінет. Дочекатися рішення. Відповідь при першому зверненні зазвичай приходить за 5-15 хвилин. Заявки на мікрозайм онлайн розглядають цілодобово. Підписати договір, якщо кредит було схвалено. Це також робиться онлайн на сайті сервісу, який ви оберете.

Щоб уникнути відмови, перевіряйте поля анкети на наявність помилок. Вказуйте лише правдиву інформацію. Якщо відмова все ж таки прийшла, ви можете подати нову заявку. Вкажіть меншу суму та термін, щоб отримати онлайн займ.

Для погашення кредиту ви можете вносити гроші онлайн на сайті. Зазвичай платіж проходить швидко та без комісії. Також можна оплатити готівкою в терміналах самообслуговування або погасити борг за допомогою банківського переказу. Його можна зробити в касі банку.

Якщо клієнт не може повернути гроші вчасно, тобто до кінця дії договору, він має скористуватися пролонгацією. Це послуга подовження терміну договору на стандартних умовах.

Коли гроші потрібні терміново, оформити мікрозайм онлайн – це найкраще рішенням.

Автор: Афанасьєв Максим Львович (менеджер ZeCredit)