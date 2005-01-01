Какой спирт лучше для производства водки?

Когда речь идет о водке, важно, чтобы спирт, используемый для ее изготовления, был произведен из самого лучшего сырья. Какой же сорт спирта считается лучшим? Есть три сорта спирта, содержание этанола в которых составляет 96,3% — это «Альфа», «Люкс» и «Экстра». Тем не менее их качество также различается - оно зависит от сырья, используемого для их изготовления.

«Альфа», «Люкс» или «Экстра» - в чем отличия?

И все же, какой этиловый спирт лучше, Альфа, Люкс или Экстра? Выбирать стоит, основываясь на своих предпочтениях:

«Альфа» - наивысший класс. Благодаря более высокой степени очистки у данного сорта не совсем обычный привкус, который отличается от других сортов. «Люкс» является основой для большинства алкогольных напитков, которые продаются в Украине. Именно он придает напитку знакомый всем водочный привкус. Водка, в основе которой спирт «Экстра» имеет сильный запах спирта и резкий привкус. Это связано с тем, что в составе такого спирта присутствует повышенный процент сивушных масел. Водка из данного спирта может вызывать похмельный синдром.

Ну и основное отличие марок спирта «Альфа», «Люкс» и «Экстра» — это цена. Элитная водка с фирменной упаковкой обычно изготовляется из «Альфы», иногда из «Люкса».

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Особенности этанола марки «Люкс» и «Экстра»

Для создания этанолов марки «Люкс» и «Экстра» применяют злаковые и картофельный крахмал. Из этих сортов производят водку среднего и дешевого ценового диапазона.

Однако, определить класс спирта можно только в лаборатории. Потому иногда нечестные производители водки завышают показатели (размещают искаженную информацию на этикетке продукта).

Достоинства пищевого спирта класса «Альфа»

Про все основные качества и достоинства напитков из питьевого спирта «Альфа» рассказано вот тут. Сорт этанола «Альфа» считается самым лучшим на рынке, и вот почему:

Наиболее низкое содержание вредных для здоровья компонентов и сивушных масел; В составе метанола содержится меньше нижней пороговой нормы безопасности; В состав входят только зерновые культуры; Высшая из возможных степеней очистки (еще выше - только в лабораторных условиях); На утро после употребления не болит голова.

Все три класса этанола пользуются популярностью - каждый для своей группы потребителей. Они соответствуют потребительским запросам в своих ценовых сегментах.

Мы, потребители, сами решаем, хотим ли мы купить премиальный напиток и избежать похмельного синдрома, или же мы хотим забыться, и нам будет достаточно более простой водки.