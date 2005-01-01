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Какой спирт лучше для производства водки?
Когда речь идет о водке, важно, чтобы спирт, используемый для ее изготовления, был произведен из самого лучшего сырья. Какой же сорт спирта считается лучшим? Есть три сорта спирта, содержание этанола в которых составляет 96,3% — это «Альфа», «Люкс» и «Экстра». Тем не менее их качество также различается - оно зависит от сырья, используемого для их изготовления.
«Альфа», «Люкс» или «Экстра» - в чем отличия?
И все же, какой этиловый спирт лучше, Альфа, Люкс или Экстра? Выбирать стоит, основываясь на своих предпочтениях:
Ну и основное отличие марок спирта «Альфа», «Люкс» и «Экстра» — это цена. Элитная водка с фирменной упаковкой обычно изготовляется из «Альфы», иногда из «Люкса».
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Особенности этанола марки «Люкс» и «Экстра»
Для создания этанолов марки «Люкс» и «Экстра» применяют злаковые и картофельный крахмал. Из этих сортов производят водку среднего и дешевого ценового диапазона.
Однако, определить класс спирта можно только в лаборатории. Потому иногда нечестные производители водки завышают показатели (размещают искаженную информацию на этикетке продукта).
Достоинства пищевого спирта класса «Альфа»
Про все основные качества и достоинства напитков из питьевого спирта «Альфа» рассказано вот тут. Сорт этанола «Альфа» считается самым лучшим на рынке, и вот почему:
Все три класса этанола пользуются популярностью - каждый для своей группы потребителей. Они соответствуют потребительским запросам в своих ценовых сегментах.
Мы, потребители, сами решаем, хотим ли мы купить премиальный напиток и избежать похмельного синдрома, или же мы хотим забыться, и нам будет достаточно более простой водки.
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