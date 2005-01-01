Турецкий ламинат: европейское качество но недорогой цене

Высочайшее качество турецкого ламината гарантирует постоянно растущий спрос на этот продукт в Европе. Чтобы завоевать доверие западных покупателей, производители должны соответствовать высоким стандартам. В этом преуспели ведущие заводы Турции, изготавливающие напольные покрытия.

Вслед за европейскими потребителями качество ламината из Турции оценили и украинцы. В Киеве купить ламинат от турецких производителей Вы можете здесь https://parketpoisk.ua/ru/turetskyi-laminat/.

Преимущества ламината из Турции

Ламинат от производителей из Турции отличается следующими характерными особенностями:

Надежность. Панели выдерживают большие нагрузки, даже без специальной подложки обеспечивают шумоизоляцию в помещении, не изнашиваются и долго сохраняют исходный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации. Термостойкость. Ламинированные полы имеют устойчивость к перепадам температур и подходят для использования с системой теплого пола (хотя для использования для полов с подогревом лучше покупать ламинат толщиной не более 8-10 миллиметров). Универсальность. Турецкий ламинат подходит как для дома, так и для офиса. В коллекциях от турецких производителей представлены покрытия 32 и 33 класса прочности. Легкий уход. Ламели просты в обслуживании и уборке, не накапливают статическое электричество, а специальное антибактериальное покрытие предотвращает их рост и развитие. Гарантия. Производители ламината из Турции обеспечивают международные стандарты качества. Все напольные покрытия турецкого производства имеют сертификаты и поставляется с гарантией до двадцати лет (в зависимости от конкретного производителя). Цена. Доступная стоимость делает турецкий ламинат отличной альтернативой дорогим ламинированным полам от европейских производителей.

Основные производители турецкого ламината

Турецкие бренды, представленные на рынке напольных покрытий Украины, являются членами Европейской ассоциации напольных покрытий (EPLF), что гарантирует высочайшее качество и контроль на всех этапах производства.

Ведущие бренды - AGT и Peli: