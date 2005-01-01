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Что можно найти на сайте Vzamazke?
Портал «Vzamazke» представляет собой проект для людей, который собирает и публикует сразу несколько категорий материалов для любителей покера. Если вы хотите быть в курсе последних новостей и событий в мире онлайн-покера, то этот сайт станет отличным помощником в этом деле.
Вот основные типа материалов, которые ежедневно публикуются на портале:
На сайте также собираются все популярные челленджи и марафоны покеристов, которые освещаются в социальных сетях или на стриминговых площадках. Контента более чем достаточно и каждый поклонник покера найдет что-то на свой вкус.
Портал будет полезен и для совсем новичков, так как тут есть крайне ценный раздел «Школа покера». В нем собраны актуальные мануалы и статьи, которые помогут освоить не только базовые правила покера, но и помогут построить полноценную стратегию игры, чтобы чувствовать себя более уверенно за столами.
Подборка покерных комнат
Крайне полезный раздел как для новичков, так и более опытных игроков. Любой желающий может подобрать для себя комнату с лучшими условиями, которая будет соответствовать всем необходимым требованиям.
Для удобства, можно использовать готовые фильтры, которые позволят отсортировать покер-румы в зависимости от интересующих вас нюансов вроде – поддержки покерных трекеров, размера рейкбека и так далее.
Расписание фрироллов
Возможность принять участие в бесплатном турнире и выиграть реальные деньги – это отличный шанс для любого новичка в мире покера. Именно поэтому фрироллы являются столь популярным форматом MTT.
На «Vzamazke» есть целый раздел, посвященный исключительно данной разновидности турниров. Вам не нужно самостоятельно отслеживать интересующие вас фрироллы в каждой из комнат. Достаточно просто перейти в соответствующий раздел на сайте, установить фильтры по покер-румам при желании, после чего перед вами появится список предстоящих фрироллов с указанием призового фонда и краткой информацией о требованиях для участников.
Покерные истории
Еще один раздел, в котором публикуются интересные материалы из мира покера. Это не только новости, но и все популярные пари, важные события в индустрии. В целом, тот контент, который позволит каждому быть в курсе всего, что происходит в сфере офлайн и онлайн покера.
PRO игроки
Следить за жизнью и тем, что говорят профессиональные покеристы не только банально интересно, но и полезно. Профессионалы в любом деле любят делиться стоящей информацией, поэтому, почему бы к ней не прислушиваться.
К тому же, благодаря порталу «Vzamazke» весь контент находится в одном месте. Просто иногда заходим в нужный раздел и получаем порцию актуального контента по выбранной теме.
В этом разделе собирается и биография известных покеристов. Отдельный тип материалов, который может стать своего рода мотивационным толчком для кого-то. Всегда интересно узнать как тот или иной игрок добился успеха, через что прошел и каким именно образом оказался на том уровне, которого достиг.
Получайте Vzamazke Money
Портал не просто предлагает полезные и интересные материалы, он еще и дает возможность зарабатывать внутреннюю валюту сайта под названием Vzamazke Money. Выполняя те или иные задания на самом сайте, или просто играя от проекта в покерных комнатах вы будете зарабатывать VZM, которые всегда можно свободно вывести на удобную для вас платежную систему.
То есть, привязываете свой аккаунт в покер-руме к сайту, просто играете и за это еще получаете дополнительно деньги. Отличный бонус для любого игрока.
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