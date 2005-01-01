Что можно найти на сайте Vzamazke?

Портал «Vzamazke» представляет собой проект для людей, который собирает и публикует сразу несколько категорий материалов для любителей покера. Если вы хотите быть в курсе последних новостей и событий в мире онлайн-покера, то этот сайт станет отличным помощником в этом деле.

Вот основные типа материалов, которые ежедневно публикуются на портале:

актуальные покер новости;

все последние акции, информация о бонусах покер-румов;

интересные статьи о знаменитых игроках;

материалы о работе с покерным софтом и так далее.

На сайте также собираются все популярные челленджи и марафоны покеристов, которые освещаются в социальных сетях или на стриминговых площадках. Контента более чем достаточно и каждый поклонник покера найдет что-то на свой вкус.

Портал будет полезен и для совсем новичков, так как тут есть крайне ценный раздел «Школа покера». В нем собраны актуальные мануалы и статьи, которые помогут освоить не только базовые правила покера, но и помогут построить полноценную стратегию игры, чтобы чувствовать себя более уверенно за столами.

Подборка покерных комнат

Крайне полезный раздел как для новичков, так и более опытных игроков. Любой желающий может подобрать для себя комнату с лучшими условиями, которая будет соответствовать всем необходимым требованиям.

Для удобства, можно использовать готовые фильтры, которые позволят отсортировать покер-румы в зависимости от интересующих вас нюансов вроде – поддержки покерных трекеров, размера рейкбека и так далее.

Расписание фрироллов

Возможность принять участие в бесплатном турнире и выиграть реальные деньги – это отличный шанс для любого новичка в мире покера. Именно поэтому фрироллы являются столь популярным форматом MTT.

На «Vzamazke» есть целый раздел, посвященный исключительно данной разновидности турниров. Вам не нужно самостоятельно отслеживать интересующие вас фрироллы в каждой из комнат. Достаточно просто перейти в соответствующий раздел на сайте, установить фильтры по покер-румам при желании, после чего перед вами появится список предстоящих фрироллов с указанием призового фонда и краткой информацией о требованиях для участников.

Покерные истории

Еще один раздел, в котором публикуются интересные материалы из мира покера. Это не только новости, но и все популярные пари, важные события в индустрии. В целом, тот контент, который позволит каждому быть в курсе всего, что происходит в сфере офлайн и онлайн покера.

PRO игроки

Следить за жизнью и тем, что говорят профессиональные покеристы не только банально интересно, но и полезно. Профессионалы в любом деле любят делиться стоящей информацией, поэтому, почему бы к ней не прислушиваться.

К тому же, благодаря порталу «Vzamazke» весь контент находится в одном месте. Просто иногда заходим в нужный раздел и получаем порцию актуального контента по выбранной теме.

В этом разделе собирается и биография известных покеристов. Отдельный тип материалов, который может стать своего рода мотивационным толчком для кого-то. Всегда интересно узнать как тот или иной игрок добился успеха, через что прошел и каким именно образом оказался на том уровне, которого достиг.

Получайте Vzamazke Money

Портал не просто предлагает полезные и интересные материалы, он еще и дает возможность зарабатывать внутреннюю валюту сайта под названием Vzamazke Money. Выполняя те или иные задания на самом сайте, или просто играя от проекта в покерных комнатах вы будете зарабатывать VZM, которые всегда можно свободно вывести на удобную для вас платежную систему.

То есть, привязываете свой аккаунт в покер-руме к сайту, просто играете и за это еще получаете дополнительно деньги. Отличный бонус для любого игрока.