МВФ анонсує суттєве погіршення економічного прогнозу

Міжнародний валютний фонд "істотно" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді. Про це заявила директор Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашіоглу, пише Bloomberg.

Вона акцентувала увагу на таких проблемах, як підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що триває, пандемія і уповільнення зростання економіки у Китаї.

Представник МВФ також нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП із 4,4% до 3,6%. "Це шок за шоком після шоку, які дійсно б'ють по світовій економіці", - наголосила вона.

У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "істотно погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашіоглу.