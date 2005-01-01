Смарт-часы и многофункциональные гаджеты Apple: оригинальные модели Watch Series 7 и их неоспоримые достоинства

Наличие продвинутого эргономичного дисплея и комплектация на основе мощных инновационных технологий в оснастке современных смарт-часов, обеспечивают системную заботу о здоровье пользователя гаджетом. Используемые дизайнерские и технологические решения придают продуманному в деталях девайсу особый шик и повышают значимость в эксплуатации практичного наручного аксессуара в повседневной жизни, независимо от обстановки и окружения.

Современная экипировка наручными девайсами для него и нее

Предложенные в продаже модели Apple Watch s7, на рынке современных гаджетов пользуются неизменно повышенным спросом, позволяя выбрать в ассортименте:

универсальные часы весом в 30 г с классом водонепроницаемости WR50 и функциями для: тренажерного зала/бега/велоспорта/плавания;

практичные решения с голосовым управлением, использованием кнопок и доступом к функционалу через сенсорный экран;

девайсы с габаритами (ДхВхШ) 40х10,7х34 мм и модной расцветкой алюминиевого корпуса;

гаджеты с высокой степенью водонепроницаемости всей системы с уровнем сопротивления давлению на глубине до 50 м и до 5 АТМ.

Кроме повседневной жизни, такие универсальные устройства с множеством встроенных опций и процессором Apple S6, отлично ведут себя и вовремя плавания, ныряния на глубину погружения до 50 м со сроком полного погружения в бассейнах в течение 10 минут. Современный вид экипировки с 2 ядрами и встроенной памятью на 32 ГБ в разнообразии модных расцветок, представленных в каталоге не только черным, белым и зеленым, но и красным цветом, позволяет подобрать для покупки оптимальный вариант исполнения по стилю и оформлению наручного аксессуара, включая модели унисекс – для него и для нее.

Массивный дисплей с большей пользой для владельцев универсальных смарт-часов

Повышая уровень комфорта в ежедневной эксплуатации смарт-часов с оперативным выводом ценной информации на экран, предложенная модификация наручного аксессуара:

Имеет полноценную адаптацию к операционной системе iOS (Apple). Поддерживает встроенный функционал пакета watchOS. Обеспечивает приватную опцию по безопасному прохождению бесконтактных платежей. Поддерживает функции: соцсетей, событий календаря, SMS, вызовов, e-mail, LED уведомления, вибрацию, звуковые сигналы/звонки, возможность разговора, SOS, мониторинг сна, подсчет калорий/шагов, пройденный путь, измерение пульса, поиск девайса, управление/воспроизведение музыки, ответ на полученные сообщения с экрана. Поставляется в полной комплектации без SIM-карты. Кроме опции по беспроводной зарядке, предоставляет поддержку в полноценной работе беспроводных наушников. Имеет диагональ прямоугольного дисплея 1,57'' с разрешением экрана 324х394. Укомплектовано OLED LTPO-матрицей с поддержкой улучшенной альтернативы в обеспечении технологии Retina.

В оснастке применена специальная защита стекла Ion-X, а также кроме настраиваемых опций, доступно применять в системе оперативную блокировку кнопок или экрана.