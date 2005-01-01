Модні жіночі куртки від Marathon.ua

Жіночі куртки — всесезонний предмет одягу, який захищає від погодних змін і допомагає створити цікавий образ в будь-якій стилістиці: ASICS. Jack Wolfskin. KEEN. Rip Curl. Hi-Tec. Thermowave. Regatta. Camel Active. Wrangler. Magnum. Elbrus. Рекомендуємо купити жіночу куртки у магазині Marathon.ua, в нашому онлайн-каталозі представлені якісні та актуальні моделі від кращих європейських і американських брендів.

Асортимент жіночих курток

В асортименті інтернет-магазину представлені різні моделі жіночих курток, які мають характерні особливості. Бомбер-куртка з динамічним, зухвалим характером, яку відрізняє укорочений об'ємний силует, круглий виріз Без коміра і капюшона, трикотажні гумки на манжетах і по низу виробу.

Вітровка — легка літня або демісезонна куртка, часто без підкладали, з бавовняної або сумішевої тканини з приємними тактильними властивостями. Парку — подовжена модель з традиційною куліскою на талії для шнурка, часто з гумками або шнурками на манжетах. Спенсер — дуже жіночна укорочена модель до талії з коміром-стійкою без капюшона і застібкою-блискавкою.

Стьобані куртки зшиті з багаторазово простроченої натуральної або синтетичної тканини, складеної у два шари, між якими часто доданий наповнювач або утеплювач. Пуховики — стьобані куртки з натуральним пухом або пером, хоча іноді пуховиками називають і стьобані зимові куртки з синтепоном.

Різновиди жіночих курток можна виділити за такими параметрами:

сезон — літні, демісезонні, утеплені варіанти з різними видами підкладали і наповнювача (синтепон, холлофайбер, тінсулейт та інші);

модель — укорочена або подовжена, прилегла або широка, рукава прямі або з манжетами, Застібка на блискавці або на гудзиках, з капюшоном, з кишенями, на поясі та так далі;

матеріал і фурнітура-денім, велюр, фліс, замша, шкіра, екошкіра, трикотаж, нейлон, Поліамід, Поліестер;

забарвлення — монохромна, комбінована, з принтом, з фірмовою символікою.

Де купити жіночі куртки

Ціна на жіночі куртки визначається кроєм, матеріалом, купівельною довірою до певних марок. Вибрати та купити стильну, ефектну жіночу куртку або інші товари онлайн можна в інтернет-магазині Marathon, ми виробляємо доставку по Києві та Київської області, а так само в інші регіони. Оплата замовлення повністю або частково відбувається при отриманні у фірмовому магазині або пункті видачі після примірки взуття та одягу.