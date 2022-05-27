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Упражнения для развития выносливости на тренировках по дзюдо
Дзюдо — это динамичный и физически требовательный вид спорта, в котором выносливость играет ключевую роль. Способность поддерживать высокий уровень интенсивности на протяжении всего поединка часто является решающим фактором, определяющим победителя. Так, в киевской секции «Атлет» разработали свою систему отработки выносливости на тренировках по дзюдо, узнать подробнее о которой можно на сайте клуба.
При этом, в борьбе дзюдо важны не только аэробная и анаэробная выносливость. Борцу важно выдерживать высокие нагрузки, связанные именно с этим видом спорта — выполнять захваты, броски или бороться в партере. Именно об этом и пойдет речь далее.
Какие упражнения помогают развить выносливость на занятиях по дзюдо?
Развитие выносливости является ключевым фактором успеха в дзюдо, поскольку она непосредственно связана с эффективностью выполнения бросков, удержаний и других технических элементов в течение всего поединка.
Для этого в тренировочный процесс рекомендуют включать такие упражнения:
При планировании тренировок выносливость в секции дзюдо, важно учитывать интенсивность и продолжительность упражнений. Выполняйте учикоми и рандори в интервальном режиме, чередуя периоды высокой интенсивности с короткими паузами на отдых. Например, можно выполнять 8-10 повторений учикоми по 20 секунд с 10-секундным отдыхом между ними.
Как развить силовую выносливость дзюдоисту?
Силовая выносливость — это способность мышц выполнять многократные сокращения с сопротивлением в течение длительного времени без значительного снижения их эффективности. Для развития силовой выносливости дзюдоистам важно включать в свои тренировки упражнения с собственным весом — отжимания, приседания и подтягивания.
Эти базовые упражнения задействуют крупные мышечные группы и могут выполняться в различных скоростных режимах для увеличения нагрузки и стимуляции адаптационных процессов в организме.
При планировании тренировок на силовую выносливость важно учитывать количество подходов, повторений и время отдыха между подходами. За одну тренировку делайте 3-4 подхода по 12-20 повторений для каждого упражнения, с отдыхом 60-90 секунд между подходами. По мере адаптации организма к нагрузке можно постепенно увеличивать количество повторений или уменьшать время отдыха.
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