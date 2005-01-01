Заправка кондиционера: ручная или автоматическая

Утечка фреона – проблема с которой сталкиваются многие владельцы авто, оснащенных системой охлаждения салона. Возникает эта проблема по разным причинам: коррозия, механические повреждение, износ уплотнителей, некачественный монтаж и т.д. Как результат, автокондиционер становится абсолютно бесполезной деталью, неспособной выполнять поставленную перед ним задачу. Кроме этого, существуют нормы естественной потери хладагента в процессе эксплуатации, которые составляют около 15% в год. И в первом, и во втором случае требуется заправка автокондиционера, которая может выполняться в ручном или автоматическом режиме.

Что такое ручная заправка?

Говоря о ручной заправке, специалисты подразумевают вовсе не самостоятельное выполнение работ владельцем, а профессиональное устранение проблемы с помощью механического оборудования. Ручные установки для заправки хладагента достаточно функциональны. С их помощью производится:

- проверка на герметичность;

- вакуумирование;

- заправка фреоном и маслом.

Большинство установок этой категории не имеет функции откачки хладагента из системы и его очистки для дальнейшего использования. Это несколько увеличивает стоимость заправки, так как система будет наполняться абсолютно новым фреоном. Кроме этого, при использовании ручного оборудования существенно возрастает влияние на процесс, так называемого, человеческого фактора. Как результат, качество расчетов и непосредственной заправки может оказаться достаточно низким.

Автоматическая дозаправка – чем она лучше?

Большая часть современных сервисов, занимающихся ремонтом и заправкой автокондиционеров, отдает предпочтение автоматическим установкам. Помимо стандартного набора функций, такое оборудование может иметь:

- установленный термопринтер для печати технических показателей кондиционера;

- программное обеспечение с базовыми параметрами климатического оборудования для широкого спектра авто;

- функцию промывки системы перед заправкой хладагентом при полной замене в результате утечки и ремонта оборудования;

- функцию автоматического отделения масла и неконденсируемых газов, а также полного обезвоживания системы.

Точность количества недостающего хладагента определяется автоматически, что полностью исключает как недостаточную заправку, так и переизбыток фреона в системе.

Проводить дозаправку автокондиционера можно и самостоятельно, однако риск ошибок в таких случаях остается достаточно высоким. Если же добавить к этому необходимость приобретения специального оборудования, то попытка сэкономить может оказаться абсолютно неудачной.