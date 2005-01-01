Дизайн интерьера небольшой квартиры недорого

Создание привлекательного и эргономичного пространства на небольшой площади – задача не из легких, но с ней можно справиться. Комфорт, удобство, гармоничная планировка – все, что предусматривает индивидуальный дизайн квартиры, который грамотно разработают и воплотят в жизнь. Дизайн-проект экономит личное время, бюджет, нервы, а полученный интерьер будет радовать и вдохновлять.

Особенности дизайна небольших площадей

Важной целью становится сделать небольшую квартиру визуально больше на два-три квадратных метра от фактической площади. Дизайн-проект предполагает тщательную разработку каждой детали и элемента, от которых зависит будущий комфорт и уют проектируемой квартиры.

Знание эффективных приемов и правил, создающих иллюзию увеличения пространства, поможет реализовать задуманное, а благоустроенная территория будет отвечать всем необходимым требованиям жилой квартиры. Принципы, которые подходят для проекта малогабаритного жилья:

Объединение двух комнат.

Использование одинаковых фактур.

Отделка в светлых оттенках.

Большое количество источников освещения.

Обстановка квартиры низкой мебелью без спинок.

Использование стеклянных поверхностей.

Минимальное количество интерьерных аксессуаров.

Стилистика малогабаритного жилья

Не каждый стиль сможет визуально расширить помещение. Но некоторые направления гармонично впишутся на ограниченных площадях.

Неоклассика

Облегченный вариант классического интерьера, характерными чертами которого является наличие симметрии, округлых форм и плавных линий, центра всей композиции. Стиль предполагает использование драгоценных металлов, мраморных фактур, натуральных материалов.

Лофт

Можно частично воплотить лофт в интерьере небольшой квартиры, взяв за основу характерные черты стиля, такие как холодные фактуры различных материалов, коричнево-серая цветовая палитра, кирпичная кладка. Для зонирования берут индустриальные элементы – металлические перегородки, сетки, стеллажи, ящики и т.п.

Скандинавский стиль

Типичные черты скандинавской эстетики: практичность; небольшое количество натурального декора; использование дерева; бюджетные, но качественные материалы; светлая цветовая гамма с добавлением нескольких ярких акцентов. Этот стиль идеально подходит для создания уютного скромного пространства.

Минимализм

Стал популярным современным стилем в дизайне интерьера. Основные характерные черты: функциональность и практичность; природные материалы; неброская цветовая гамма; наличие простых форм; компактные предметы обстановки; минимум элементов и декора.

Планировка малогабаритной квартиры

Даже на ограниченной площади можно создать все необходимые условия для комфортной жизни. Существует несколько вариантов планировки:

Студия – условные комнаты разделяются перегородками.

Хрущевка – низкие потолки, несколько маленьких комнат.

Однушка – наличие кухни и отдельной жилой комнаты, которая совмещает в себя спальню, гостиную, детскую и кабинет.

Двушка – отдельная кухня и две жилых комнаты.

Евродвушка – площадь больше однокомнатной квартиры, но меньше полноценной двушки.

Продуманно и грамотно организовать интерьер квартиры небольшого размера – задача посильная. Пространство жилья обеспечит комфортную жизнь, а результат обязательно будет радовать глаз как хозяев, так и гостей.