Чистка зубов детям: особенности процедуры и выбор зубной щетки

Чистка зубов – это очень важная и обязательная процедура, без которой поддержание здоровья ротовой полости и зубов попросту невозможно. Она необходима каждому человеку, в том числе и детям. Тем не менее, чистка зубов для детей обладает своими нюансами и особенностями. О последних и пойдет речь далее.

Когда начинать чистить зубы детям?

У многих людей, что только недавно стали родителями, возникает вопрос – нужно ли чистить зубы детям и в каком возрасте начинать это делать? Гигиена ротовой полости является необходимой всем, и дети исключением не являются, поэтому чистку зубов необходимо начинать с самого раннего возраста.

Начинать чистку зубов детям необходимо ровно с того момента, как зубы начинают прорезаться. Как правило, это происходит с 6-ти месяцев, но каждый ребенок индивидуален и время начала прорезывания зубов может отличаться.

Разумеется, шестимесячному ребенку нельзя чистить зубы обыкновенной взрослой щеткой. Для этой задачи подойдет небольшая щеточка с силиконовыми ворсинками. Также они могут быть представлены в виде напальчников. Зубной пасты необходимо использовать минимальное количество, а также нужно убедиться, что в ее составе отсутствует фтор.

Что касается техники чистки зубов, то следует использовать выметывающие движения зубной щеткой по направлению от края десны и до кончика зуба. Очищать зубы необходимо как с наружной, так и с внутренней сторон.

В каком возрасте дети могут чистить зубы самостоятельно?

Чем раньше ребенок начнет самостоятельно чистить зубы, тем быстрее он привыкнет к данной процедуре. Зачастую дети поддаются обучению чистку зубов на самостоятельной основе начиная с двухлетнего возраста.

Чтобы ребенку было удобно самостоятельно чистить зубы, потребуется подобрать подходящую зубную щетку и зубную пасту. Разумеется, данная процедура должна проходить под присмотром родителей.

Как выбрать детскую зубную щетку?

Существует несколько основных разновидностей зубных щеток:

Механические. Электрические. Ультразвуковые.

Механические зубные щетки представляют собой самые обыкновенные мануальные аксессуары для ухода за ротовой полостью. Такой вид щеток является наиболее распространенным. Они обладают невысоким ценником и весьма удобны в эксплуатации. Зубные щетки такого формата нуждается в регулярной замене – не реже, чем раз в квартал.

Неплохой альтернативой обыкновенным зубным щеткам выступают электрические модели. Весьма большим спросом у покупателей пользуется детская электрическая зубная щетка oral b, которая представляет собой универсальный аксессуар, что отлично подойдет детям от трехлетнего возраста.

Подобные модели зубных щеток обладают сменными наконечниками, которые также необходимо регулярно заменять на новые. Одно из главных достоинств электрической зубной щетки заключается в том, что ребенок с раннего возраста привыкает к жужжанию и перестает бояться визитов к стоматологу.

Также достаточно популярными на сегодняшний день являются зубные ультразвуковые зубные щетки, предназначенные для максимально тщательного очищения зубов. Они также представлены в электронном формате и обладают сменными наконечниками.

При выборе зубной щетки ребенку необходимо отталкиваться от его возраста и технических параметров самой щетки, а именно мягкости ее ворсинок, размера и прочих. Также стоит учесть и пожелания самого ребенка, связанные с дизайнерским решением его щетки.