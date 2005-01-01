Шаблоны WordPress сайтов на SMinion

WordPress - одна из распостранных систем управления контентом для сайтов. С её помощью можно легко создать сайт на любую тематику, добавлять новые страницы и работать с контентом на сайте. Далеко не всегда есть возможность разрабатывать внешний вид интернет-ресурса на WordPress вручную с нуля. В этом случае на помощь приходят готовые шаблоны, которые позволяют очень быстро подготовить нужный сайт. SMinion предлагает готовые шаблоны как уже для существующих интернет-ресурсов, так и для тех, что еще только находятся в разработке. Перейдя по ссылке https://sminion.com/ru/templates/wordpress можно купить шаблон wordpress сайта на тему бизнес, дизайн, спорт, мода, еда, авто и т.д.

Преимущества шаблонов от SMinion

Сегодня в интернете можно найти множество шаблонов на любой вкус. Что выделяет шаблоны от SMinion среди аналогов?

Функциональность. Скачивая бесплатный шаблон, владелец ресурса не может рассчитывать на его особую гибкость и большое количество функций. Шаблоны от SMinion напротив отличаются большим количеством функциональных возможностей и решений. В них можно предусмотреть блоги, галереи, онлайн-чаты и т.д.

Множество категорий. Закономерно, что сайт, посвященный образованию, сильно отличается от платформы, которая публикует контент на тему, например,туризма. Так и шаблоны для разных отраслей бизнеса уникальны и непохожи друг на друга. SMinion дает возможность подобрать шаблон практически на любую тематику.

К каждому шаблону прилагается подробный архив с инструкцией по установке. Владельцу сайта не придется устанавливать шаблон наугад. При возникновении затруднений он сможет обратиться к службе поддержки.

Как выбрать и приобрести идеально подходящий шаблон на SMinion

Подобрать лучший вариант очень просто. Для этого достаточно перейти на сайт разработчика SMinion и выбрать интересующую категорию. Для каждой категории работают гибкие фильтры, которые помогают подобрать, например, самые популярные варианты, самые бюджетные или наоборот наиболее дорогие. Для каждого шаблона доступна демо версия, она позволяет посмотреть как будет выглядеть готовый сайт. Также здесь можно ознакомиться с технической информацией: характеристикой шаблона и его возможностями и функциями.

После того как шаблон был приобретен, можно начинать работу по оптимизации его внешнего интерфейса. Поддержка осуществляется в течение 7 дней после покупки. Это очень удобно, ведь позволяет запустить ресурс в самые короткие сроки. В поддержку входят рекомендации по оптимизации тегов, заголовков и изображений. Также специалисты могут дать советы по увеличению скорости загрузки сайта.

Над разработкой каждого шаблона от SMinion трудится целая команда профессионалов. Благодаря этому, они получаются удобными, визуально приятными и высокофункциональными. Встроенные фреймворки позволяют легко редактировать шаблон и адаптировать под свой проект, например, изменить логотип или добавить навигационную панель. А встроенный функционал SEO-оптимизации поможет поднять сайт в поисковых системах и привлечь на него клиентов.

SMinion предлагает шаблоны разных ценовых категорий. Для тех, кто хочет сэкономить на сайте действуют постоянные системы скидок.