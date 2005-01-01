Коронки для алмазного сверления строительных конструкций

Интернет магазин строительного инструмента и оборудования «ПРОМТОВАРЫ» предлагает коронки для алмазного бурения. В наличии идеального качества 27 модификаций коронок по бетону, железобетонным конструкциям, керамике, кирпичу, минеральному камню. Напыление алмазом позволяет бурить отверстия в мраморе, граните, плотность которых многократно выше бетона.

Особенности инструмента

Компания предлагает продукцию иностранных производителей, что специализируются на изготовлении высокого класса, качества Бренда инструмента, приспособлений. Среди них в Украине не первый год на строительном рынке работают предприятия:

Cedima.

Husqvarna.

KROHN.

Milwaukee.

Nozar.

Superhard.

Все инструменты прекрасно просверлят отверстия размерами 20-250 мм. Коронки с алмазным напылением класса PROFESSIONAL, TORNADO способны многократно проходить бетон с арматурой в режимах сухого, мокрого сверления. Инструмент способен работать на максимальной скорости вращения дрели, перфоратора, специальной машины алмазной установки. В каталоге представлены малого, среднего и большого размера насадки, коронки для алмазного сверления различных твёрдых материалов.

Охлаждающая вода, жидкость обеспечивает мягкий проход, сверление, предотвращает перегрев инструмента, сохраняет ресурс коронок. Инструмент позволяет выполнять ювелирной точности работы, чистоту бурения. Коронки универсального типа обладают повышенным ресурсом циклов сквозного прохода на ¾ глубины отверстия в бетоне, ЖБИ.

Коронки с алмазным напылением позволяют просверлить конструкции:

Из минерального камня.

Из гранита, мрамора.

Выполнять быструю реставрацию архитектурных композиций.

ЖБИ и монолитных бетонных, кирпичных строительных конструкций.

SUPERHARD проходит как сквозь масло железобетон с арматурой по технологии мокрого сверления строительные детали и узлы. Коронками просто, легко выполнять любого диаметра отверстия ЖБИ: балки перекрытия, фермы, фахверки, прогоны, колонны, связи для установки химических анкеров.

В чём преимущество инструмента

Размеры алмазной коронки в с кольцевым сегментом представляет собой универсальный инструмент, позволяет выполнять сквозное отверстие в диапазоне 12-41 мм. Изделия изготавливаются длиной: 250, 300, 450 мм, с типами хвостовика от 1 ¼ дюйма до полдюйма. Это создаёт удобство выполнять проход в конструкции на большую длину, сквозь всё железобетонное изделие.

При необходимости сделать сквозное отверстие капитальной стены, перекрытия магазин дарит покупателям удлинители по сходной цене, которые легко купить на заказ при наличии товара в интернет магазине.

Что представляет собой конструкция алмазной кольцевой коронки:

Цилиндрическая труба из твёрдосплавного металла, конструкционная сталь.

Хвостовики под шпиндели привода рабочего электроинструмента.

Качественные алмазные сегменты кольцевого типа.

Преимущества кольцевых алмазных сверл

Кольцевые алмазные свёрла и коронки используются в 10 инструментах мирового бренда: БОШ, МАКИТА, ХУГСВАРНА, устанавливаются в дрель, алмазные установки, перфораторы. Достоинствами инструмента считаются:

Сохраняется целостность бетона, кирпича, натурального камня – не крошится при проходе вглубь, в режиме, когда сверления выполняется в безударном режиме.

Инструменты устанавливаются на алмазные дрели, сверлильные установки. Коронки подходят и работают с разными хвостовиками с перфоратором, дрелью, используются со специальными переходниками.

Получение товара в магазине

Доставка осуществляется к месту назначения. Под заказ товары отправляются в день подачи заявки. Главное посетитель на сайте promtovari.com.ua указывает киевский адрес, или региона в Украине, контакты для обратной связи, до 16:00 в будни. Доставка осуществляется: перевозчиком «Новая ПОШТА»; курьерами до двери; самовывозом со склада. С регионального склада доставку выполняют в течение 2 рабочих дней, с уведомлением менеджера в день подачи заявки на товар.