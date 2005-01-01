Банківські картки в Україні блокують за «нетипові операції»: Закон про фінмоніторинг

У разі виявлення операцій, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта, банки можуть заблокувати його карту і зажадати роз'яснень.

Згідно із законодавством, банки в Україні можуть блокувати карту клієнта, якщо будуть виявлені нетипові операції, які не поєднуються з його фінансовими можливостями. Про це свідчить Закон про Фінмоніторинг.

Згідно із законом, банки повинні проводити ідентифікацію при платежах, якщо ця сума перевищує 5 тис грн (при меншій сумі ідентифікація не обов'язкова). Тобто банк може провести блокування, якщо будуть виявлені надходження протягом одного дня на суми понад п'ять тисяч гривень.

Блокування при даних Умовах не буде проводитися, якщо: