Переоборудование микроавтобусов, как бизнес, сегодня

Каждый человек, который в свое время основал личное дело, сперва взвешивал все "за" и "против", планировал, как будет его развивать и предполагал, каким его бизнес будет в перспективе. Конечно, спрогнозировать станет ли он успешным, практически невозможно, но именно востребованность конкретного продукта или услуги на данный момент обычно ложились в основу желания заниматься их раскруткой на данном этапе. Так и переоборудование микроавтобусов, которое зародилось в Украине в 2000-ом году, на тот момент создало настоящий фурор в автоиндустрии. Услуга помогла многим сравнительно за копейки обрести пассажирский микроавтобус. И не тот, что партиями сходил с конвейера, а выполненный по эксклюзивному проекту самого водителя - для него и под него.

Позволяло сделать такое выгодное приобретение не только умение бердичевских профессионалов (именно они первыми провели успешную переделку фургона) изменять целевое назначение ТС, а и возможность безакцизного ввоза на территорию Украины грузового транспорта. Его во множественном числе импортировали из Европы, а тогда, по месту, проводили переоборудование микроавтобусов из грузовых в пассажирские, за небольшие деньги получая комфортабельный пассажир. Цена такого на рынке (в оригинальном заводском исполнении) была в разы выше, чем покупка за рубежом и переформатирование в мастерской компании Lux Center. Именно сюда за качеством, профессионализмом, индивидуальным подходом, креативностью и соответствием всем нормам безопасности, выдвигаемым законодательством к пассажирскому транспорту, ехали водители со всей Украины.

Так было до пересмотра парламентариями подакцизной группы товаров, после которого грузовики стали также облагаться налогом, поднятия ставки на импорт евроблях и цен на их растаможку. Митинги, протесты, посадки за стол переговоров мало чем помогли, и обшивочный бизнес оказался под угрозой. Как только удалось хотя бы относительно достичь компромисса, нагрянула пандемия коронавируса, и снова работа в мастерских застопорилась. Многие люди остались без работы, соответственно трат на оформление машины в своих бюджетах не предполагали. Маленькие фирмы закрывались одна за другой, но переоборудование микроавтобусов Бердичев в цехах Lux Center все-таки производилось, хоть и реже, чем прежде. Тот спрос на услугу, что был в нулевых и лег в основу старта работы фирмы по переделке, уже стал не тем, и вряд ли заставил задуматься о развитии личного дела в данной сфере в текущих двадцатых.

После ковида ситуация стала еще хуже, ведь в Украине началась полномасштабная война. Учитывая тот факт, что автомобили нужны, и они должны быть исправными, то есть всегда находиться на ходу, специалисты, которые занимаются транспортом - его ремонтом, оснащением и переделкой - нужны и сейчас и их работа вряд ли будет приостановлена. Но все же, это не совсем тот клиентский спрос, о котором мечталось обшивщикам на самом начале.

Спрогнозировать, какой будет переделка в ближайшее время и составить для себя план действий на грядущие месяцы просто нереально. Особенно всем тем, чей бизнес не связан с продуктами питания, фармацевтикой, медицинскими услугами и другими подобными, продиктованными условиями дня сегодняшнего. Но так как и перевозки тоже играют не последнюю роль в теперешних условиях, Lux Center нынче работает и налаживает процесс сотрудничества с клиентами в новых реалиях.

Так что, если кому нужно провести переоборудование микроавтобусов из грузовых в пассажирские - ворота компании открыты для заказчиков. Контакты для предварительной записи или обсуждения условий сотрудничества, сроков выполнения, стоимости работ и других аспектов есть на сайте компании в интернете. Мы понимаем, что не все нынче имеют возможность подъехать на фирму для решения вышеупомянутых и других текущих вопросов. Для этого многие аспекты взаимодействия с потенциальными заказчиками или поставщиками фирма перевела в удобный и уже всем нам привычный режим онлайн. Есть вопросы - звоните или пишите на электронную почту, ответим всем! Мы работаем и верим, что скоро настанет мир, Украина победит, дела каждого пойдут вгору, экономика страны поднимется и Lux Center реализует еще много интересных и успешных проектов, разработанных прежде и таких, которые станут актуальными в послевоенное время.