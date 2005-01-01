Вакуумні насоси в промисловості України

Вакуумні насоси промислового призначення використовують у різних галузях промисловості України. Без них неможливі багато процесів. Які ж основні види даного обладнання? Де найчастіше застосовується промисловий вакуумний насос?

Промисловий насос – різновиди та особливості застосування

У промислових системах відбувається перекачування робочого середовища у великих об’ємах. Побутове насосне обладнання не забезпечить виконання необхідних задач. Потрібен промисловий насос – потужне обладнання, здатне перекачувати сотні кубометрів робочого середовища за одиницю часу. Такі агрегати широко застосовуються у сільському господарстві (рослинництво, тваринництво), добувній промисловості, виробництві хімікатів, транспортній сфері, комунальному господарстві і інших напрямках діяльності.

Види обладнання

Чіткої класифікації насосного обладнання немає. Але вибір моделей широкий, що дозволяє підібрати оптимальне рішення під конкретний технологічний процес. На сьогоднішній день можна купити промисловий насос такого типу:

лопастний – в основному, застосовується для перекачування рідин низької в’язкості. Їхня основна перевага – рівномірність подачі робочого середовища. Різновидами лопастної техніки є центробіжні насоси;

дисковий – здатен перекачувати як текуче, так і високов’язке середовище. Найчастіше використовується в хімічній промисловості. Забезпечує безперебійність подачі навіть при високому навантаженні;

вакуумний – застосовується для перекачування газоподібного та паровмісного середовища, а також для створення вакууму. Забезпечує високий рівень стерильності в процесі роботи;

вихровий – застосовується для перекачування чистої води;

циркуляційний – використовується для створення потрібного мікроклімату (опалення чи охолодження).

Монтаж та особливості експлуатації

Промислові насоси мають більшу потужність, продуктивність та вищу вартість у порівнянні з побутовим обладнанням. Відповідно вони потребують особливих умов монтажу та експлуатації. Для багатьох моделей необхідне попереднє обладнання укріпленої бетонної основи. Агрегат встановлюється стаціонарно та фіксується за допомогою анкерних болтів. Для зниженні рівня вібрації у місцях фіксації використовуються резинові прокладки. Важливе значення має правильна відцентровка валу агрегату. В іншому випадку робота обладнання супроводжуватиметься надмірним шумом, вібраціями, швидким зносом вузлів.

При тестуванні промислового насоса зверніть увагу на температуру двигуна та корпусу. Якщо даний показник перевищує норму, це приводить до підвищеного розходу ресурсу силової установки, що може викликати збій в роботі. Запобігти несправностям допоможе спеціальний охолоджуючий кожух, який можна придбати окремо.

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