От чего зависит стоимость установки ГБО на автомобиль

Популярность переоборудования автомобилей на газ растет с каждым днем. Этому способствует постоянное повышение цен на высокооктановый бензин и постепенное развенчивание мифов о ГБО, которые витают среди автомобилистов. Однако не все автовладельцы решаются на установку газобаллонного оборудования, несмотря на явные преимущества работы двигателя на газе. Их останавливает высокая цена установки ГБО и длительный срок окупаемости, стартующий от 1 года при условии регулярного пользования авто, а именно ежедневном пробеге не менее 30 км. Ниже рассмотрим от чего зависит стоимость переоборудования автомобиля на газ и как ее сделать для себя максимально приемлемой.

Стоимость оборудования

На отечественном рынке автомобильного газобаллонного оборудования присутствуют комплекты в сборе, миникомплекты и отдельные рабочие элементы второй альтернативной топливной системы от проверенных производителей Европы и Азии, подробнее которые представлены по ссылке: https://farre.com.ua/shop/. Наиболее востребовано в Украине ГБО итальянских и польских брендов, имеющее хорошее соотношение цены и качества, которое:

простое в настройке – легко поддается регулировке, что гарантирует заметную экономию газового топлива, которое дешевле бензина почти в 2 раза;

практичное – имеет длительный срок безремонтной эксплуатации при условии регулярного ТО и своевременной замены изношенных запчастей на новые детали;

безопасное в эксплуатации – дополнено клапанами безопасности и датчиками утечки топлива.

Для установки на свой автомобиль можно выбрать мультибрендовый или монобрендовый комплект, а также собрать его самостоятельно из оптимально подходящих к конструктивной особенности авто деталей. Цена ГБО зависит от поколения. Доступным по цене является ГБО 2, которое состоит из минимального набора рабочих элементов, но подходит оно только для карбюраторных автомобилей.

Стоимость установки ГБО

Стоимость установки ГБО на автомобиль будет индивидуальной для каждого клиента. На нее влияет:

марка и модель авто;

тип двигателя;

поколение ГБО;

сложность установки и настройки, которая зависит от конструктивных особенностей автомобиля.

Установка ГБО окупится максимально быстро при регулярной эксплуатации автомобиля. На газ часто переоборудуют коммерческие авто – работающие в доставке, в такси, служебные авто и т.д., а также транспортные средства, оснащенные мощным двигателем с большим расходом топлива.