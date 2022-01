Пин Ап казино онлайн лицензионная гемблинг-платформа для отечественных азартных игроков № 1 (716) 7-14 січня 2022 року Гемблинг клуб Pin Up casino вышел на арену азартных онлайн развлечений в 2016-м и быстро обрел популярность среди украинских и российских гемблеров, поскольку казино Пинап – одно из немногих на то время предоставляло возможность играть на национальную валюту без конвертаций. На сегодня это стильное заведение значительно усовершенствовалось, расширило ассортимент игр, разработало эксклюзивную бонусную программу, благодаря которой гемблеры могут постоянно чувствовать поддержку Pin Up casino Украина и получать дополнительные средства, повышающие шансы на материальные профиты. В числе конкурентных преимуществ платформы – наличие двух лицензий. На первом этапе клуб получил официальное разрешение международного уровня от юрисдикции Кюрасао. А менее года назад, после легализации азартных игр в Украине, обзавелся и лицензией КРАИЛ. Это позволяет гемблерам легально получать доступ к любым азартным развлечениям на площадке Пин Ап Украина, получить правовую защиту интересов на государственно-правовом уровне, быть уверенными в честности гейминга и прозрачной финансовой политике клуба. Игровая площадка онлайн казино Pin Up Гемблинг-платформа считается одной из лучших в плане игровых предложений и контента. Здесь азартные развлечения всех направлений: барабанные видеослоты с разной механикой;

рулетки;

карточные видеоигры;

живое казино;

лотереи;

TV-развлечения;

киберспорт, букмекерская контора. Софт сертифицирован, работает на генераторе случайных чисел, позволяет делать ставки в широком диапазоне. Кроме того, как зарегистрированным игрокам, так и гостям площадки предоставлена возможность играть бесплатно, тренируясь в демо-версиях. Игра на реальных ставках и выплатах доступна только после регистрации. Гемблеры могут использовать депозитные и бонусные средства, управляя «Кассой» в личном кабинете. Как зарегистрироваться на сайте Pin-Up casino онлайн? Для регистрации нужно выбрать способ – через email или телефон, ввести эксклюзивный пароль, выбрать валюту, а затем заполнить электронный модуль с личными данными. После этого можно вносить деньги на депозит, используя один из интегрированных на платформе платежных сервисов. Можно оперировать картами, электронными кошельками, международными сервисами, биткоин системами. Все введенные данные – конфиденциальны и защищены электронными протоколами шифрования. Преимущества регистрации Авторизованные игроки получают полный доступ ко всем функциональным возможностям с реальными профитами. Это – активация бонусов, участие в лотереях, турнирах, джекпот розыгрышах, возможность осуществлять кеш-аут и повышать ранг квалификации с разблокировкой выгодных предложений. Бонусы в онлайн казино Пинап Игроки не будут испытывать недостатка в выгодных предложениях клуба, поскольку здесь предлагается очень вариативная и пролонгированная бонусная программа. Приветственный пакет можно активировать сразу после регистрации. Игрокам нужно лишь пополнить депозит и получить комплексное дополнительное вознаграждение, состоящее из монетарных и немонетарных средств. Кроме того, гемблеры, которые уже регулярно играют на площадке, получают стимулирующие подарки: промо-коды;

презенты на день рождения;

акционные предложения в виде фриспинов;

