Apple підвищує ціни на 20% в App Store для українців-причина

Зростання цін на стосується підписок з автоматичним оновленням.

Компанія Apple збільшує ціни на додатки і покупки всередині додатків в App Store. Про це повідомляється на сайті Apple Developer.

Зростання цін в App Store викликане нещодавно прийнятим в Україні законом Про" податок на Google", згідно з яким іноземні онлайн-сервіси, якими користуються українці, повинні платити податок в 20%.

Відтак компанія підвищить ціни на додатки та покупки в додатках в App Store на 20% для українських користувачів. Це не стосується підписок з автоматичним оновленням.

"Як тільки ці зміни набудуть чинності, розділ "ціни та доступність" в розділі "Мої програми" буде оновлено. Ви можете змінити ціну своїх додатків і покупок в них (включаючи автоматично продовжуються підписки) в будь-який час в App Store Connect. Якщо ви пропонуєте підписки, ви можете зберегти ціни для існуючих передплатників", - йдеться в повідомленні.

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