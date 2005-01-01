Комплекты домофонов Неолайт для безопасности дома

Поговорка «Мой дом – моя крепость» уместна для каждого жилого помещения, безопасность которого обеспечивает надежная бронированная дверь, многослойные стеклопакеты и декоративные решетки – если речь о частных домовладениях и квартирах на первых этажах. Идеальную защиту для частного дома или квартиры можно обеспечить с помощью домофона, благодаря которому каждый домовладелец получит видеоинформацию о находящихся за дверь людях или происходящих снаружи событиях. Качественные модели домофонов помимо превосходного качества видеокартинки предоставляют пользователю звуковую информацию, тем самым увеличивая степень безопасности жилого помещения.

Особенности домофонов от NeoLight

На сайте интернет – магазина https://neolight.kiev.ua/ представлены разнообразные модели домофонов для частных домовладений и многоквартирных домов, аксессуаров к домофонам, вызывных панелей, систем видеонаблюдения и контроля доступа. Интернет-магазин является официальным дилером немецкой компании NeoLight – одного из европейских лидеров по производству систем коммуникации и внутренней связи. Продукция компании отличается непревзойденным качеством, использованием современных инновационных технологий и красивым дизайнерским решением.

Домофоны немецкой компании являются эргономическим и эффективным оборудованием для защиты частных домовладений от посягательств недоброжелателей, простым и интуитивно понятным в управлении. Кроме того, продукция NeoLight имеет большие функциональные преимущества, в том числе:

обеспечивает высокое качество видеокартинки FullHD, отличный звук, поддержку Wi-Fi;

высокие показатели надежности и прочности, благодаря которым изделия устойчивы к воздействию неблагоприятных погодных условий и механических факторов;

стильный дизайн, соответствующий современным тенденциям, доступную стоимость по соотношению «цена/качество».

Домофоны совместимы с любыми моделями камер видеонаблюдения, работающих в AHD формате, и предусматривают возможность расширения системы. Специалисты интернет – магазина оказывают полное гарантийное обслуживание установленной техники, ее ремонт и техническую поддержку.

Основные эксплуатационные характеристики

Представленные в каталоге комплекты домофонов NeoLight отличаются простым интерфейсом, интуитивно понятной системой управления и быстрым реагированием на нажатие, благодаря чему заводом – изготовителем гарантирован длительный период эксплуатации оборудования, его долговечность и работоспособность. Предусмотренные системой настройки пользователя можно успешно сохранить в модуле памяти, существует функция для использования внешних карт.

Запись видео происходит при поступлении команды запрограммированного датчика движения, в круглосуточном режиме и/или согласно введенного в программу расписанию. Полученную запись изображения можно отформатировать и классифицировать в определенном порядке с целью упрощения доступа до необходимой информации. Для каждого домофона можно использовать индивидуальный идентификатор.