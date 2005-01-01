Як і де можна заразитися омікроном?

Набридла пандемія, так? Але нічого не поробиш, особливо зважаючи на поширення по планеті нового варіанту COVID-19. Відомо про нього не багато, а кілька місяців тому багато хто вважав, що це легкий варіант і мало не кінець пандемії. Реальність, як завжди, піднесла сюрпризи. Незважаючи на більш легкий перебіг хвороби, число госпіталізацій в ПАР, Нью-Йорку і Лондоні перевищило всі попередні хвилі ковіда. Ще однією неприємною новиною виявилася здатність Омікрона передаватися між людьми. Відомо, що одна хвора людина здатна заразити вісьмох – великою кількістю інфікованих може похвалитися тільки Кір. На тлі цієї похмурої картини ми жадаємо повернутися до нормального життя, але щоб це нарешті сталося, доведеться багато подолати. А щоб увірватися в світле майбутнє, потрібно примудриться не захворіти, так що давайте дізнаємося як. До того ж вченим є що нам розповісти.

Багато питань

Здатність до поширення стала візитною карткою Омікрона, однак причина, по якій цей варіант настільки заразний, була невідома. Тепер же дослідники зрозуміли в чому справа: згідно з отриманими даними, у багатьох заражених не проявляється взагалі ніяких симптомів і вони набагато частіше заражають оточуючих.

«Оскільки ми є свідками швидкого глобального поширення Омікрону, стає ясно, що ми терміново повинні зрозуміти динаміку передачі цього варіанту», – пишуть автори нового дослідження.

Через безсимптомний перебіг виявити інфікованих вкрай важко, але вченим відомо, що можна зробити для самозахисту: носити маску; мити руки; уникати великих зборів в приміщенні; і якомога швидше пройти повну вакцинацію. Здається, нічого нового, але визначити як вакцинація впливає на безсимптомних носіїв дослідники поки не можуть.

SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, поширюється в основному повітряно-крапельним шляхом. Таким чином, ключем до запобігання передачі інфекції є розуміння того, як поводяться частинки, що знаходяться в повітрі – а це завдання вимагає знань фізики і хімії.

Як передається Омікрон?

Повітря складається з невидимих, швидко і безладно рухомих молекул, які з часом розсіюються в приміщенні, наприклад, в кімнаті або автобусі.

Інфікована людина може видихати частинки, що містять вірус, і чим ближче ви до нього перебуваєте, тим більша ймовірність того, що вдихнете деякі частинки, що містять вірус. А ще, Чим довше ви будете перебувати в приміщенні, тим більше пошириться вірус. У відкритому просторі Омікрон не накопичується таким же чином.

Ну а тепер тримайтеся – вірусні частинки можуть виділятися при диханні. І чим глибше вдихає і видихає заражений, тим більше він поширює вірусних частинок. У той час як захисна маска зменшує передачу інфекції, блокуючи вивільнення вірусу, у інфікованої людини без маски набагато менше шансів заразити вас, ніж у того, хто спокійно сидить в кутку кімнати.

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Незважаючи на те, що всі варіанти SARS-CoV-2 однаково передаються повітряно-крапельним шляхом, ймовірність зараження Омікроном залежить від способу передачі (Дельта більш заразний, ніж попередні варіанти, а Омікрон його перевершує) і від того, скільки людей сьогодні заражено. І незважаючи на відносно легкі симптоми, показники захворюваності сьогодні вище, ніж будь-коли, а рівень госпіталізації стрімко зростає.

Імовірність зараження

Результати нового дослідження кількісно визначили, як різні фактори, що впливають на передачу, змінюють ваш ризик захворіти: вірусні фактори (можливість передачі інфекції), людський фактор (в масці/без маски), фізичні вправи/відпочинок, спів/мовчання). Також необхідно врахувати ваше місцезнаходження-приміщенні / на вулиці, у великій кімнаті/в маленькій кімнаті та інше.

Ретельно вивчивши дані про те, скільки людей заразилося під час описаних вище подій і ключових параметрів, таких як розмір приміщення і рівень вентиляції, дослідники змогли створити математичну модель і обчислити процентну ймовірність зараження в різних ситуаціях.

Таблиця, показує ризик зараження COVID-19, в залежності від різних факторів. Автори наукової роботи також надали вірний спосіб підхопити COVID - 19-виконати наступну комбінацію дій, наприклад: зібратися разом з великою кількістю людей в закритому погано провітрюваному приміщенні, наприклад, в спортзалі, нічному клубі або шкільному класі.

Так що якщо вам необхідно зустрітися з людьми, робіть це на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Вчені радять скоротити контакти, носити ЗІЗ, дотримуватися дистанції, мити руки і, звичайно, зробити щеплення, так як вона знижує шанси зараження і важкого перебігу хвороби.