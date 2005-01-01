Как сделать трехкомнатную квартиру удобной и с шикарным дизайном

Чтобы трехкомнатная квартира была комфортной и удобной, следует тщательно продумать и заказать дизайн 3 комнатной квартиры, учитывая ряд особенностей. В помещении много места для творчества. При создании дизайна важно, чтобы все комнаты гармонично сочетались и были выдержаны в одном стиле. При наличии свободного пространства можно воплотить даже самые смелые идеи и фантазии.

С чего начать?

Первым делом важно учитывать функциональность и рациональность использования свободного пространства. Важно определить интересы, приоритеты, потребности. Стоит учитывать сколько людей проживают на одной площади, их увлечения и интересы.

Сделать зонирование

В современном дизайне обязательно выполнять зонирование. Для этого удобно использовать мебель, контрасты, разные типы отделки. Но зонировать при помощи мебели наиболее удобно и легко. Для зонирования производят и установку стен, выделяя зоны. Если для осуществления потребностей не хватит места, не стоит переживать. Достаточно включить фантазию, чтобы придумать оригинальное решение.

При разработке дизайна часто возникают трудности с определением места для хранения вещей. Часть из них можно разместить в прихожей, точнее спрятать под ней.

Спешка при проектировке квартиры не уместна. Лучше тщательно все продумать, определить где удобно будет хранить тазики, бытовую технику, сезонные вещи и прочее. Прихожая не приобретет эстетический внешний вид, если вещи будут на виду. Не стоит забывать, что первым делом стоит учитывать функциональность, а потом красоту.

Встроенные шкафы удобны и практичны. Гостей приятно удивит просторная прихожая с отсутствием лишних элементов. Используют огромный вместительный шкаф, решающий сразу несколько вопросов. Он удобен для зонирования, если правильно установить.

Предметы хранят и в гостиной, не занимая полезную площадь. Их размещают на навесных полках, тумбах, столиках. Удобно многие вещи хранить и на антресолях.

Оформление дизайна

Когда границы и функциональные зоны выделены, можно приступить к дизайну поверхностей. Так как трехкомнатная квартира имеет немалую площадь, для ее дизайна можно взять венецианскую штукатурку, известную с древних времен.

Материал устойчив к загрязнениям и повреждениям. По внешнему виду напоминает каменную пыль с добавлением красящего вещества и извести. При нанесении венецианской штукатурки используют специальную технологию, что позволяет придать глубину поверхности. Стоит отметить, что венецианская штукатурка и ее нанесение — вещи дорогие.

Вместо штукатурки часто используют другие материалы: краску, декоративные панели, обои. Они способны придать помещению особый уют, тепло, комфорт. Для создания творческого дизайна квартиры удобно использовать декоративные панели. Они помогут реализовать различные дизайнерские идеи.

Применяют и молдинги — объемные планки с разным профилем. Молдинги бывают:

деревянными;

мраморными;

гипсовыми;

пластиковыми.

Ели квартира выполняется в историческом стиле применяют гипсовые, деревянные конструкции. Создавая современный дизайн, используют полиуретан, пластик. Они превосходно смотрятся, обладают потрясающей гибкостью.