Зростання ВВП України не компенсує загального спаду економіки

Зростання ВВП України в 2021 році, за попередніми оцінками, складе 3,2%, що не компенсує спаду економіки на 4% в 2020 році, повідомив глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

"У той же час динаміка економічного відновлення в Україні істотно загальмувалася, що знизило ефекти попиту на інфляційні процеси: зростання ВВП України в 2021 році складе, за попередніми оцінками, 3,2%, що не компенсує падіння економічної активності в 2020 році (-4,0% на рік)", – написав він у Facebook.

Він додав, що зростання економіки в Україні нижче відповідних показників у сусідніх країнах Східної Європи, і зазначив, що тільки 10,1% ВВП припадає на інвестиції.

Як повідомлялося, в 2020 році ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання: в 2019 році – на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а в 2017 і 2016 рр. – відповідно на 2,5% і 2,4%. Перед цим був зафіксований спад на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році.

Уряд України очікував за підсумками поточного року відновлення економіки на 4,1%, тоді як Нацбанк України в жовтні погіршив свій прогноз з 3,8% до 3,1%. Однак у Центробанку відзначили, що показник може бути і нижче.