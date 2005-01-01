Варочные поверхности для кухни

Варочная поверхность – стильная и удобная альтернатива классической кухонной плите. Такая техника отличается не только эстетичным внешним видом, но и практичностью. Благодаря отсутствию зазоров между столешницей и варочной панелью, легко поддерживать чистоту в зоне приготовления пищи. О разновидностях и особенностях выбора варочных поверхностей можно узнать далее.

Виды варочных поверхностей

Современные варочные поверхности бывают трех видов:

электрические;

индукционные;

газовые.

Электрические

Электрические варочные панели различаются разновидностью нагревательного элемента, который бывает спиральным, ленточным и галогенным. Первый – бюджетный вариант, нуждается в продолжительном периоде нагревания более 10 секунд, второй – способен нагреваться за 6 секунд, третий – готов к работе в течение нескольких секунд после включения.

Главная особенность электрических варочных панелей – большой выбор моделей в плане цветового решения и стоимости.

Индукционные

Такие поверхности работают за счет активизации атомов железа при помощи магнитного поля, образуемого индукционной катушкой. Таким образом, сама посуда для приготовления пищи выступает в роли ТЭНа. Благодаря таким свойствам, индукционные плиты отличаются минимальным расходом энергии, продолжительным сроком эксплуатации, удобством использования и стильным внешним видом. Индукционные варочные поверхности способы функционировать только в паре с посудой, оснащенной ферромагнитным дном.

Газовые

Модели газового типа считаются самым бюджетным вариантом, за счет низкой стоимости газа. Приготовление пищи проходит значительно быстрее, чем на плитах других типов. Газовые варочные поверхности быстро нагреваются, легко моются и не привязаны к наличию электроэнергии.

Выбор такой техники сопряжен с риском утечки газа и необходимостью соблюдения техники безопасности при установке и использовании. Посуда должна быть определенного размера и формы, чтобы обеспечить равномерный нагрев.

Бюджетный и практичный вариант – эмалированные газовые варочные поверхности, который подходит даже для маленьких помещений. Можно подобрать варианты на одну или несколько конфорок.

Критерии выбора варочных поверхностей

При выборе варочной поверхности важно уделить внимание параметрам, влияющим на удобство использования устройства:

Размеры – современная техника рассчитана для встраивания в столешницы стандартного типа – 0,6 м. Выбранная ширина зависит от предпочтений пользователя, числа конфорок, и может варьироваться от 30 до 90 см. Использованные материалы – устройства могут быть выполнены из эмали, стеклокерамики, нержавеющей стали или закаленного стекла. Наиболее долговечными и прочными считаются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Форма и количество конфорок - стандартный вариант – четыре конфорки, компактный – две, расширенный – пять, шесть. По форме конфорки бывают овальными или круглыми, а также типа «вок» - для установки посуды с полукруглым дном. Дизайн – доступные технологии производства позволяют выполнить панель в любой цветовой гамме или добавить рисунок. Классическими считаются черный, бежевый и белый цвета. Тип управления – сенсорный с помощью цифровых панелей либо механический с использованием кнопок и тумблеров. Дополнительные функции – к ним относятся индикатор тепла, таймер, автонагрев и автоотключение, поддержание нужной температуры.

Выбор варочной поверхности зависит от необходимой функциональности, особенностей помещения и личных предпочтений покупателя.