В Україні відновили державне регулювання цін на продовольство

Правда, ввели його не на всі продукти харчування, як це було до 2017 року, а тільки на «соціальні», і не назавжди, а лише на час дії ковідного карантину.

Чи допоможе такий захід зупинити зростання цін, і чи не призведе вона до того, що продовольчі товари зникнуть з полиць магазинів.

Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на 11 видів продовольчої продукції, які віднесені до так званих «соціальних продуктів». В самому кінці 2021 року уряд встановив граничну торгову націнку в розмірі 10% на хліб пшенично-житній і батон. Тепер же, рішенням Кабміну від 12 січня 2022 року, така ж торгова надбавка встановлена ще для дев'яти продуктів. Підкреслюється, що зазначений рівень обмежувальної торговельної надбавки діє на період карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.

До повного переліку "соціальних продуктів", на ціни яких введено держрегулювання, увійшли: батон; хліб пшенично-житній; гречана крупа; цукор-пісок; пшеничне борошно вищого ґатунку; макарони вітчизняного виробництва; молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці); олія соняшникова; яйця курячі категорії С1; тушка птиці (курки); масло вершкове жирністю 72,5%.

Своє рішення уряд мотивує тим, що за попередній рік ціни на ці продукти, які користуються особливим попитом з боку найбільш вразливих верств населення, істотно зросли.

Так, згідно з даними статистики, в 2021 році соняшникова олія подорожчала на 48% (або на 20,25 гривні), цукор — на 34,9% (7,3 гривні), м'ясо птиці — на 26,9% (15,06 гривні), гречана крупа — на 23,8% (8,9 гривні), макарони — на 18,4% (3,72 гривні), борошно — на 15,4% (1,96 гривні), масло — на 12,3% (5,46 гривні), яйця — на 11,5% (3,15 гривні), молоко — на 9,2% (2,36 гривні).