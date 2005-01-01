Поездки Севастополь-Харьков от ДнепроBUS

Севастополь-Харьков поездки пользуются популярностью среди людей, которые не могут жить без путешествий или отдыха на невероятно красивом полуострове Крым.

Перевозки на остров осуществляется ежедневно компанией ДнепроBUS. Каждый желающий посетить Севастополь или другие не менее интересные места полуострова, может подобрать себе удобное время для выезда.

Пассажирские перевозки маршрутки данная компании осуществляет без проблем и сложностей для пассажиров. Перевозчик прилагает максимально усилий для комфортной и быстрой поездки без пешего перехода буферной зоны.

Автобус Севастополь-Харьков от ДнепроBUS: основные преимущества выбора

Автобус Севастополь-Харьков делает по данному маршруту несколько рейсов в день. Современные авто Mercedes sprinter, что используются для перевозки пассажиров отличаются комфортностью, маневренностью и безопасностью.

Поездки с полуострова Крым на материковую Украину по маршруту Севастополь-Харьков вместе с компанией ДнепроBUS дает множество преимуществ, а именно:

Возможность садиться на автобус не только на вокзале, но и в других населенных пунктах, если вы находитесь вблизи маршрута, по которому ходит перевозчик. Также есть вариант подбора пассажиров по пути движения.

Перевозчик предлагает доехать прямо до любимого места отдыха в Севастополе также и забрать с того же места после отдыха.

Аренда авто также возможна.

Трансфер туристических групп спринтером или автобусом для поездки в нужное вам место. Поездки, как на отдых, так и деловые встречи или на уик-энд группой друзей на море.

Изучить больше возможностей и преимуществ компании всегда возможно, если посетить официальны портал перевозчика: https://dnepr-krym.com/krym-kharkov/sevastopol-kharkov

Пассажирские перевозки от dnepr-krym.com – это больше чем просто перевозки

Пассажирские перевозки от dnepr-krym.com – это в первую комфорт и безопасность пассажиров. Перевозчик легально осуществляет свою деятельность, страхует каждого пассажира. Компания поддерживает чистоту транспорта, следит регулярно за его исправностью – несмотря на то, что молодые и отличаются отменным качеством, они регулярно проходят ТО.

Профессионализм, компетентность и порядочность водителей перевозчик гарантирует. Пассажиры, которые уже успели проехать по данному маршруту с ДнепроBUS оставались удовлетворенными сервисом и качеством перевозок.

Пассажирские перевозки осуществляются по графику, который указан на сайте. Выезд утром и вечером также можно заранее забронировать или купить билеты на определенную дату и время выезда.

Маршрут проходит через разные населенные пункты: Севастополь, Поворотное, Железнодорожное, Симферополь, Октябрьское, Джанкой, КПП Чонгар, Мелитополь, Запорожье, Новомосковск, Красноград, Харьков. Расстояние между Севастополем и Харьковом по маршруту составляет 740 км.

Чтобы забронировать места, достаточно позвонить по контактному номеру. Диспетчер всегда готов предоставить клиентам интересующую информацию и помочь забронировать билеты.