Установка ГБО на гибрид

Гибридные автомобили все чаще и чаще встречаются на дорогах нашей страны. Их сильные стороны наши владельцы автомобилей оценили по достоинству. Всем известно, что гибридные автомобили характеризуются экономным расходом топлива. Их счастливые владельцы передвигаются по городу на электродвигателе, а выезжая на трассу, переключаются на бензин. Гибридный автомобиль можно сделать еще экономнее, если установить ГБО. В этом случае после завершения срока окупаемости экономия при каждой заправке топлива доходит до 30%, при этом у машины увеличится запас хода без ощутимого снижения мощности и динамики мотора.

Насколько целесообразна установка ГБО на гибридный автомобиль?

Специалисты рекомендуют установку ГБО на гибрид при условии интенсивной эксплуатации автомобиля – среднедневном пробеге не менее 30 км. В этом случае срок окупаемости займет 1-2 года, все зависит от выбранного комплекта ГБО, а именно – его стоимости. Широкий выбор как полных комплектов, так отдельных элементов газобаллонного оборудования представлен по ссылке: https://farre.com.ua/shop/.

К преимуществам переоборудования гибридного авто на газ относится:

- значительная экономия топлива;

- большой запас хода;

- меньшее загрязнение окружающей среды;

- увеличение рабочего ресурса двигателя с сохранением его мощности и динамики.

Целесообразно ставить ГБО на подержанный гибридный автомобиль, поскольку переоборудование на газ предусматривает вмешательство в заводскую конструкцию, что чревато потерей гарантии производителя, если автомобиль новый.

Как влияет установка ГБО на гибридный автомобиль?

Многие владельцы гибридных авто опасаются устанавливать систему ГБО, несмотря на ощутимую экономию на топливе после переоборудования. На самом деле в установке газобаллонного оборудования на гибрид нет ничего сложного. Этому способствует:

- непрямой впрыск топлива;

- малая мощность двигателя;

- отсутствие наддува;

- гидравлическая регулировка зазоров клапанов.

Практика показывает, что владельцы гибридных авто чаще передвигаются на бензине, поскольку электромотор имеет небольшой запас хода ввиду ограниченной емкости батареи.

Конструктивные особенности гибридов после установки ГБО позволяют быстро переключаться на газ, вне зависимости от времени года и температуры воздуха за бортом – сразу после включения двигателя. Для хранения сжиженного газового топлива используется тороидальный баллон, который устанавливается на месте хранения запаски, не занимая тем самым свободное пространство багажника.