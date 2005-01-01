Біологи побачили закономірність в мутаціях ДНК

На прикладі геному рослини резуховидка Таля вчені з США і Німеччини встановили, що мутації ДНК відбуваються не випадковим чином. Деякі – особливо важливі в розвитку організму-ділянки ДНК "захищені" від мутацій, повідомляє прес-служба Каліфорнійського університету в Девісі. Детально відкриття описано в журналі Nature.

Дослідники секвенували ДНК сотень зразків резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), невеликого квітучого бур'яну, який використовується як модельна рослина через його відносно невеликого геному, що включає близько 120 мільйонів пар основ. Для порівняння, у людей приблизно три мільярди пар основ.

Зразки резуховидки вирощували в захищеному лабораторному середовищі, що дозволяло зберегти рослини з дефектами, які, можливо, не вижили б в природних умовах.

Секвенування генома цих сотень рослин Arabidopsis thaliana виявило більше одного мільйона мутацій. Усередині цих мутацій була виявлена невипадкова закономірність. Вчені виявили ділянки геному з низьким рівнем мутацій. У цих ділянках була надмірна кількість основних генів-таких – які беруть участь у зростанні клітин і експресії генів. Це найбільш важливі області геному.

Вчені з'ясували, що те, як ДНК обгорнута навколо різних типів білків, є хорошим показником того, чи буде мутувати ген чи ні. Це означає, що можна передбачити, які гени мутують з більшою ймовірністю. Отримані дані показують, що рослини розвивалися, щоб захистити свої гени від мутацій – і вижити.

Відкриття може допомогти селекціонерам вивести більш якісні культури. Вчені також можуть використовувати цю інформацію для більш точного прогнозування або розробки нових методів лікування захворювань, викликаних мутаціями – таких як рак.