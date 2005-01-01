100-річна жінка розкрила секрет свого здоров'я

У Канаді жінка, яка пройшла пішки 10 тисяч кілометрів за п'ять років, відзначила 100-річний ювілей і розкрила секрет свого здоров'я і довголіття.

Довгожителька розповіла, що почала працювати продавщицею насіння, коли їй було 12 років, відтоді веде активний спосіб життя вже 88 років і намагається щодня проходити по кілька кілометрів. Перчейз так любить ходити пішки, що син купив їй крокомір.

Завдяки пристрою з'ясувалося, що за останні п'ять років літня канадка пройшла десять тисяч кілометрів - це все одно, що перетнути Канаду із заходу на схід і назад. Причинами свого довголіття жінка назвала активний спосіб життя, заняття спортом і йогою, а також позитивне мислення.

"Я намагаюся позитивно дивитися в майбутнє і більше концентруватися на світлих сторонах життя", - поділилася секретом ювілярка.

Останнім часом жінці стало складніше ходити в погану погоду, проте в дні, коли вона не може здійснювати регулярних прогулянок, вона підбирає вправи, які можна виконувати вдома.