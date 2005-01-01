У «Дії» до кінця року кількість доступних послуг збільшиться до 130

Цифровізація торкнеться сфери охорони здоров'я, лісової галузі, земельних питань, екологічної політики тощо.

Уряд України в 2022 році запланував реалізувати частину проектів в рамках процесу цифровізації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 12 січня.

"До кінця 2022 року плануємо збільшити до 130 кількість доступних послуг в "Дії", зокрема, податкові послуги та послуги для внутрішньо переміщених осіб.запускаємо по всій країні зміну місця реєстрації онлайн, працюємо над запуском пенсійних посвідчень в "Дії", посвідчень учасників бойових дій і ще цілий ряд цікавих новинок", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд хоче забезпечити покриття мобільним інтернетом 90% населення країни. Завдяки реалізації проекту "Інтернет-субвенція" не менше 1500 сіл і 3000 соціальних установ в цих населених пунктах зможуть приєднатися до всесвітньої мережі.

Також у 2022 році планується запустити такі проекти:

систему для онлайн-бронювання дозволів "Шлях";

у промисловому режимі електронну товарно-транспортну накладну та програму "e-Кордон";

інформаційно-аналітичну систему "e-пасажир" з міжобласних пасажирських перевезень.

Крім того, намічається підвищення ефективності виконання судових рішень і рішень інших органів через цифрову трансформацію виконавчого провадження. Планується запустити експериментальний проект з поетапного створення єдиної державної системи електронного нотаріату.

При цьому цифровізація торкнеться сфери охорони здоров'я, лісової галузі, земельних питань та екологічної політики.

Як зазначив Шмигаль, охоплення цифровими послугами має досягти не менше 34 мільйонів українців.