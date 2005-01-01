IT-образование для детей на каникулах

Современные дети с младенчества на «ты» с компьютерами, ноутбуками и мобильными гаджетами и не желают расставаться с ними. Вредную привычку детей, допоздна засиживающихся за компьютером, можно перенаправить в действительно полезное и увлекательное русло. Для этого созданы все условия в IT-лагере «Main School», где для детей созданы прекрасные условия для полезного проведения времени, в течение которого дети имеют возможность окунуться в мир современных компьютерных технологий, позволяющих не только играть в разнообразные игры, смотреть мультики или страшилки, а принимать непосредственное участие в их создании.

Отличительные особенности IT-лагеря

Даже в период летних каникул дети не желают расставаться с любимыми гаджетами, которые зачастую заменяют им настоящих друзей. Бороться с этой пагубной привычкой бессмысленно, но ее можно использовать для более полезных целей. Благодаря учителям школы «Main School», которые в процессе обучения используют инновационные методы, у детей пробуждается интерес к обучению, они учатся с помощью IT технологий:

созданию компьютерных игр, для которых самостоятельно придумывают персонажей и пишут увлекательные сценарии;

самостоятельной работе с изображениями, монтажу звукового и видеоряда, результатом которого будет создание собственных мультипликационных фильмов;

созданию собственных YOUTUBE – каналов (от начала съемок сюжетов и до момента их монетизации).

С целью приобщения детей к основам фундаментальных наук, в лагере «Main School» проводятся увлекательные химические опыты и физические эксперименты. Новейшие игровые методики способствуют лучшему усвоению детьми профессионального и разговорного английского языка.

Для любителей компьютерных технологий в лагере предусмотрено обучение ребятишек созданию и разработке собственных сайтов, а приверженцам роботов предлагают самостоятельное создание «умного» робота с помощью изучения основ современной инженерной науки. Для детей с творческим складом ума предусмотрены занятия по изучению основ журналистики и работе с текстами, производится обучение ораторскому мастерству и основам копирайтинга.

Преимущества пребывания детей в IT-лагере

Детей не рекомендуется оставлять без присмотра, особенно это касается каникулярного периода, когда дети зачастую бездельничают или проводят время за компьютером или гаджетом. С помощью IT-лагеря «Main School», в который все желающие могут записать своих детей через сайт https://mainschool.ua/camp/ru, период летних каникул превратится в увлекательный и развивающий досуг.

Педагогический коллектив лагеря поспособствует развитие творческих качеств ребенка, научит безбоязненного экспериментирования в мире IT-технологий, прикладной инженерии, журналистики или компьютерного моделирования. Для занятий используется высококлассное оборудование, а сами занятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его предпочтений, возраста и способностей.