За рахунок детінізації економіки бюджет України поповнився на 50 млрд грн

Як передає Укрінформ, про це у своєму блозі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Детінізація є нашим пріоритетним завданням з першого дня. Не буду перераховувати тут антиофшорний закон, фіскалізацію та інші рішення, які вже вступили або набирають чинності з 1 січня 2022-го. Робота ще йде, і ми вкрай далекі від того, щоб відкривати шампанське. Однак, незважаючи на кризу, нам вдалося вже зараз зібрати за рахунок детінізації понад 50 млрд грн до бюджету", - зазначив Гетьманцев.

За його словами, тільки в грудні бюджет отримав від внутрішніх податків плюс 14,8 млрд грн, або 42,6%, порівняно з груднем 2020 року. Тільки від ПДВ (сальдо) бюджет в грудні 2021 року отримав рік до року в 1,6 рази більше, ніж в 2020-му. і це при тому, що в 2020-му, незважаючи на кризу, показники були вище, ніж в благополучному 2019-му.

"Це прямий результат протидії масштабному шахрайству з ПДВ і детінізації економіки, який ми здійснили в 2019-2021 РР.і завершили (про це можна вже говорити як про результат) в грудні 2021 року. Відтепер у податковій немає місця злодіям і кланам, міцно укоріненим в органі протягом 30 років української незалежності", - підкреслив Гетьманцев.

Він висловив думку про те, що точка неповернення в цьому протистоянні пройдена.

"Наступний етап (детінізації-ред.) - Митниця", - підкреслив Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, рівень тіньової економіки в січні-червні 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року не змінився і склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП).