Рекомендации по обращению с духами от Оptparfum

Перед тем, как разочароваться в парфюме, стоит выяснить, как правильно наносить ароматную субстанцию. Команда интернет-магазина парфюмерии optparfum собрала несколько советов по использованию парфюмов и тщательно проверила. Следуйте простым правилам, и жизнь аромата продлится надолго.

Наносите запах перед одеванием

Самый практичный способ нанесения. Запах проявляется под воздействием температуры тела, постепенно. Вещества взаимодействуют с кожей человека, при соединении с запахом кожи аромат будет держаться дольше. В таком случае одежда остается чистой. Нужно помнить: некоторые духи оставляют след, трудно поддающийся отстирыванию.

Звучание аромата может продлиться, если нанести духи на следующие материалы: мех, шерсть, льняные ткани. Шуба может пахнуть духами до 1,5 лет.

Нанесение пальцами запрещено

Специалисты рекомендуют использовать спрей. Растирание пальцами изменяет запах, звучание меняется, время эффекта сокращается. Спрей нужно распылять на кожу с расстояния не менее 20 см. Можно брызнуть духи в воздух, создавая облачко.

Кожа должна быть влажной

Наносите аромат после душа. Так он лучше «прилипает», хорошо держится. Потом днем запах обновляют. Проблемы тяжелых флаконов избегают, приобретая мини-версии, созданные для применения в путешествиях.

Жирная кожа

Серж Лютенс рекомендует предварительно увлажнить кожу при помощи косметических масел, лосьонов, не обладающих запахом. Попробуйте оба варианта. Используйте средства одной линейки – запах усилится, держаться будет дольше.

Помните о точках пульсации

Эксперты считают: лучше наносить парфюмы в места, где под кожей расположены сосуды. Там вы чувствуете, как пульсирует кровь. Это центр внутренней поверхности ладони, основание шеи, за ухом. Если следовать этому правилу, можно ощутить, как возрастает интенсивность запаха.

Уверены, вы не пробовали раньше наносить духи в такие места: заднюю поверхность коленей, на шею сзади, внутренний сгиб локтя. Так можно добиться яркого и постепенного раскрытия аромата. Шлейф будет сопровождать женщину в течение всего дня, не надоест, останется ненавязчивым.

Волосы продлевают звучание ароматов

Не нужно лить на волосы духи, пару капель стоит нанести на щетку для волос. Расчешитесь и наслаждайтесь стойкостью запаха. Волосам спирт вреден, не перестарайтесь с количеством.

Придерживайтесь рекомендаций по хранению парфюмов

Важно хранить духи правильно. Душистые любимчики портятся от света, высоких температур и влаги. Парфюмерная коллекция должна содержаться в сухом прохладном месте, защищенном от солнечного света. Если не соблюдать это правило, духи постепенно испарятся, запах исказится.

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