Техогляд в Україні 2022: Все, що потрібно знати

У 2011 році в Україні було скасовано вимогу про обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Проте вже в поточному році дана вимога знову може повернутися в законодавчу сферу. Відповідний законопроект був підготовлений ще в квітні 2021 року, а для його повної реалізації він повинен бути розглянутий на рівні Кабміну.

Коли введуть техогляд в Україні

Очікується, що техогляд для авто буде введений до вересня 2022 року.

Які авто повинні проходити техогляд в Україні

Мінінфраструктури планує ввести обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, вантажівок і автомобільних причепів. При цьому частота техогляду буде залежати від типу і віку ТЗ. Наприклад, автомобілі, в яких не більше 8 місць для сидіння, повинні проходити техогляд через 4 роки з моменту першої реєстрації, а після - через кожні 2 роки.

Також в обов'язковому порядку потрібно буде проходити техогляд в наступних випадках:

після перереєстрації ТЗ на нового власника;

після ДТП (якщо були пошкоджені елементи, що впливають на безпеку руху);

у разі виявлення недоліків, що загрожують безпеці руху.

Штраф за відсутність техогляду в Україні 2022

Якщо не пройти техогляд, то за це передбачені штрафи. Перше порушення загрожує штрафом у розмірі 17 тис грн., а повторне може призвести до позбавлення водійських прав.

Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні збільшилися на 18,9%. Всього в 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.