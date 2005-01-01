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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Техогляд в Україні 2022: Все, що потрібно знати
У 2011 році в Україні було скасовано вимогу про обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Проте вже в поточному році дана вимога знову може повернутися в законодавчу сферу. Відповідний законопроект був підготовлений ще в квітні 2021 року, а для його повної реалізації він повинен бути розглянутий на рівні Кабміну.
Коли введуть техогляд в Україні
Очікується, що техогляд для авто буде введений до вересня 2022 року.
Які авто повинні проходити техогляд в Україні
Мінінфраструктури планує ввести обов'язковий техогляд для легкових автомобілів, вантажівок і автомобільних причепів. При цьому частота техогляду буде залежати від типу і віку ТЗ. Наприклад, автомобілі, в яких не більше 8 місць для сидіння, повинні проходити техогляд через 4 роки з моменту першої реєстрації, а після - через кожні 2 роки.
Також в обов'язковому порядку потрібно буде проходити техогляд в наступних випадках:
Штраф за відсутність техогляду в Україні 2022
Якщо не пройти техогляд, то за це передбачені штрафи. Перше порушення загрожує штрафом у розмірі 17 тис грн., а повторне може призвести до позбавлення водійських прав.
Нагадаємо, що продажі електрокарів в Україні збільшилися на 18,9%. Всього в 2021 році на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.
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