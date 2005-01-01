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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Переваги приватної школа з IT-ухилом
За останні роки комп'ютерні технології настільки просунулися вперед, що сучасна людина не уявляє себе без домашнього персонального комп'ютера з її виходом у світову інформаційну мережу Інтернет, без тих цифрових пристроїв, які оточують нас усюди.
І це тільки початок. XXI століття. З допомогою цифрових технологій докорінно змінюється життя людини. Вже сьогодні ми бачимо величезний прогрес у технологіях конструювання роботів, автоматичних літальних апаратів, автомобілів на автопілоті та багатьох інших дивовижних сьогодні речей, які завтра стануть повсякденною реальністю.
Все це буде можливо завдяки розвитку "цифрового світу", а про рівень розвитку країни судитимуть за рівнем її "цифровізації". Але, якою б не була просунутою технологія, її створюють і підтримують люди - вчені та інженери. Та країна, де будуть такі фахівці, буде серед лідерів світового прогресу.
Відкриття перших у країні спеціалізованих приватних шкіл з підготовки майбутніх спеціалістів у галузі цифрових технологій – перший крок у цьому напрямі.
Сучасна приватна школа з IT-ухилом https://mainschool.ua/, де діти розвивають як творчі здібності так і вчаться використовувати сучасні технології для досягнення успіху в житті, чудово себе зарекомендувала.
Основні переваги приватної школи з IT-ухилом
Набуття знань та розвиток навичок в IT-сфері приносить дітям задоволення, у перспективі вони розширюють можливості при виборі професії. Розвиток цифрових технологій – одне з основних завдань будь-якої країни, тому фахівці IT завжди будуть потрібні. В IT-школі діти набувають:
Випускники створюють власні проекти та представляють їх перед аудиторією. Це є гарною практикою, щоб учні набули навичок публічних виступів, могли з упевненістю розповідати іншим про свої ідеї.
Що включено до навчальної програми приватної ІТ школи?
У приватній ІТ-школі комплексне навчання. Багато занять тут проводиться в ігровій формі, що приносить учням величезне задоволення. У програмі навчання передбачено:
А ще учні будуть у тісній взаємодії з провідними IT компаніями, в яких зможуть познайомитися з характером роботи, побувати безпосередньо в офісах цих компаній, особисто познайомитися з IT фахівцями.
Отже, учні приватної школи з ІТ ухилом мають великі перспективи у майбутньому житті, вони стануть впевненими в собі особистостями, а вже зараз багато хто почав заробляти, використовуючи отримані навички.
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