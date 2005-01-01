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Переваги приватної школа з IT-ухилом

За останні  роки комп'ютерні технології настільки просунулися вперед, що сучасна людина не уявляє себе без домашнього персонального комп'ютера з її виходом у світову інформаційну мережу Інтернет, без тих цифрових пристроїв, які оточують нас усюди.

І це тільки початок. XXI століття.  З допомогою цифрових технологій докорінно змінюється  життя людини. Вже сьогодні ми бачимо величезний прогрес у технологіях конструювання роботів, автоматичних літальних апаратів, автомобілів на автопілоті та багатьох інших дивовижних сьогодні речей, які завтра стануть повсякденною реальністю.

Все це буде можливо завдяки розвитку "цифрового світу", а про рівень розвитку країни судитимуть за рівнем її "цифровізації". Але, якою б не була просунутою технологія, її створюють і підтримують люди - вчені та інженери. Та країна, де будуть такі фахівці, буде серед лідерів світового прогресу.

Відкриття перших у країні спеціалізованих приватних шкіл  з підготовки майбутніх спеціалістів у галузі цифрових технологій – перший крок у цьому напрямі.

Сучасна приватна школа з IT-ухилом https://mainschool.ua/, де діти  розвивають як творчі здібності так і вчаться використовувати сучасні технології для досягнення успіху в житті, чудово себе зарекомендувала.

Основні переваги приватної школи з IT-ухилом

Набуття знань та розвиток навичок в IT-сфері приносить дітям задоволення, у перспективі вони розширюють можливості при виборі професії. Розвиток цифрових технологій – одне з основних завдань будь-якої країни, тому фахівці IT завжди будуть потрібні. В IT-школі діти набувають:

  • Знання та практичні навички щодо використання сучасних інтернет-технологій.
  • Навички створення різних проектів із нуля.
  • Зацікавлення у досягненнях.
  • Уміння визначати свої цілі та самостійно знаходити можливості для їх досягнення.
  • Навички у вирішенні нестандартних завдань.
  • Бажання виявляти допитливість.
  • Цікаве хобі.
  • Якісну підготовку для вступу до ВНЗ.

Випускники створюють власні проекти та представляють їх перед аудиторією. Це є гарною практикою, щоб учні набули навичок публічних виступів, могли з упевненістю розповідати іншим про свої ідеї.

Що включено до навчальної програми приватної ІТ школи?

У приватній ІТ-школі комплексне навчання. Багато занять тут  проводиться в ігровій формі, що приносить учням величезне задоволення. У програмі навчання передбачено:

  • Освоєння навичок роботи на комп'ютері.
  • Програмування.
  • Адміністрація комп'ютерів.
  • Основи робототехніки.
  • Цифрова безпека.
  • Фото та відео виробництво.
  • Створення сайтів.
  • Основи розробки програмного забезпечення, мови програмування.
  • Віртуальна реальність.
  • Основні методи сучасних цифрових технологій.
  • Створення власного робота.
  • Основи копірайтингу та журналістики.
  • Ораторське мистецтво.
  • Навички у написанні сценаріїв для роликів та мультфільмів.

А ще  учні будуть у тісній взаємодії з провідними IT компаніями, в яких зможуть познайомитися з характером роботи, побувати безпосередньо в офісах цих компаній, особисто познайомитися з IT фахівцями.

Отже, учні приватної школи з  ІТ ухилом мають великі перспективи у майбутньому житті, вони стануть  впевненими в собі особистостями, а вже зараз багато хто почав заробляти, використовуючи отримані навички.

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