Переваги приватної школа з IT-ухилом

За останні роки комп'ютерні технології настільки просунулися вперед, що сучасна людина не уявляє себе без домашнього персонального комп'ютера з її виходом у світову інформаційну мережу Інтернет, без тих цифрових пристроїв, які оточують нас усюди.

І це тільки початок. XXI століття. З допомогою цифрових технологій докорінно змінюється життя людини. Вже сьогодні ми бачимо величезний прогрес у технологіях конструювання роботів, автоматичних літальних апаратів, автомобілів на автопілоті та багатьох інших дивовижних сьогодні речей, які завтра стануть повсякденною реальністю.

Все це буде можливо завдяки розвитку "цифрового світу", а про рівень розвитку країни судитимуть за рівнем її "цифровізації". Але, якою б не була просунутою технологія, її створюють і підтримують люди - вчені та інженери. Та країна, де будуть такі фахівці, буде серед лідерів світового прогресу.

Відкриття перших у країні спеціалізованих приватних шкіл з підготовки майбутніх спеціалістів у галузі цифрових технологій – перший крок у цьому напрямі.

Сучасна приватна школа з IT-ухилом https://mainschool.ua/, де діти розвивають як творчі здібності так і вчаться використовувати сучасні технології для досягнення успіху в житті, чудово себе зарекомендувала.

Основні переваги приватної школи з IT-ухилом

Набуття знань та розвиток навичок в IT-сфері приносить дітям задоволення, у перспективі вони розширюють можливості при виборі професії. Розвиток цифрових технологій – одне з основних завдань будь-якої країни, тому фахівці IT завжди будуть потрібні. В IT-школі діти набувають:

Знання та практичні навички щодо використання сучасних інтернет-технологій.

Навички створення різних проектів із нуля.

Зацікавлення у досягненнях.

Уміння визначати свої цілі та самостійно знаходити можливості для їх досягнення.

Навички у вирішенні нестандартних завдань.

Бажання виявляти допитливість.

Цікаве хобі.

Якісну підготовку для вступу до ВНЗ.

Випускники створюють власні проекти та представляють їх перед аудиторією. Це є гарною практикою, щоб учні набули навичок публічних виступів, могли з упевненістю розповідати іншим про свої ідеї.

Що включено до навчальної програми приватної ІТ школи?

У приватній ІТ-школі комплексне навчання. Багато занять тут проводиться в ігровій формі, що приносить учням величезне задоволення. У програмі навчання передбачено:

Освоєння навичок роботи на комп'ютері.

Програмування.

Адміністрація комп'ютерів.

Основи робототехніки.

Цифрова безпека.

Фото та відео виробництво.

Створення сайтів.

Основи розробки програмного забезпечення, мови програмування.

Віртуальна реальність.

Основні методи сучасних цифрових технологій.

Створення власного робота.

Основи копірайтингу та журналістики.

Ораторське мистецтво.

Навички у написанні сценаріїв для роликів та мультфільмів.

А ще учні будуть у тісній взаємодії з провідними IT компаніями, в яких зможуть познайомитися з характером роботи, побувати безпосередньо в офісах цих компаній, особисто познайомитися з IT фахівцями.

Отже, учні приватної школи з ІТ ухилом мають великі перспективи у майбутньому житті, вони стануть впевненими в собі особистостями, а вже зараз багато хто почав заробляти, використовуючи отримані навички.