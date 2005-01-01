Выбор швонарезчика: принцип его работы, разновидности, использование

Швонарезчик — специальное оборудование для строительного сектора, используемое для выполнения резки глубокого узкого канала в асфальтобетонном покрытии, камне и прочих стройматериалах, что задействуются для мощения и заливки площадей, тротуаров, плит перекрытия и крыш.

Предназначение

Нарезчик швов — незаменимый при выполнении демонтажа и мелкого ремонта. Им нарезают каналы под проводку и коммуникации, делаются глубокие штробы и создаются деформационные швы. В дорстроительстве он также нашел применение: им разрезают бетонное полотно, чтобы легче было в дальнейшем работать ломом или отбойным молотком. Швонарезчиком также создаются небольшие прорези на старой битумной кровле, с целью ее замены и срыва строго слоя.

Под прибор подбирается специальный алмазный диск, его размеры зависят от выполняемой работы и прилагаемого усилия.

Сравнивая с прочей спецтехникой данное оборудование является востребованным, в силу его компактных размеров и удобства работы.

Основные особенности работы нарезчика заключаются в следующем:

прорезанные швы с ровной кромкой, нет сопутствующих сколов и трещин, поверхность не нуждается в дальнейшей обработке;

вибрация и шум от устройства минимальные;

отсутствует ударная нагрузка, на поверхности не создаются "паучки", сохраняется ее целостность;

проявляет эффективность в обработке природного камня и искусственных материалов.

Устройство и параметры

Основополагающим элементом управления швонарезчиком является маркер, позволяющий передвигать оборудование по заданной ровной линии. Глубина диска регулируемая, в результате шов может быть глубоко нарезным или поверхностным.

Конструкция устройства представлена в виде стальной рамы с колесами и мотором, к которому подсоединяется отрезной диск с большим диаметром и алмазным напылением. Прокатывая нарезчик по плоскости, он врезается в покрытие и нарезает шов. Алмазное напыление сохраняется за счет смачивания зоны распила. Таким образом предотвращается его перегрев и минимизируется появление пыли в работе.

Тип двигателя определяет разновидность и условия эксплуатации оборудования, которое взято отсюда. Он может быть:

Бензиновым. Популярный тип техники. Имеет небольшую цену, может использоваться в местах, где нет возможности подключиться к электричеству. Вес небольшой, используется исключительно в уличных условиях. Стартер ставится ручной или присутствует пусковая кнопка. Моторесурс нарезчика на порядок ниже дизельного типа устройств. Дизельным. Крупногабаритная техника, но экономичная с большим запасом мощности. Диски могут быть максимального диаметра, соответственно задействуется там, где нужно создать глубокий рез. Запуск производится ручным или электростартером. Пуск зимой длительный, что характерно для дизельного мотора. Внутри помещения категорически запрещено использовать. Электрическим. Дорогостоящий вариант. Использование универсальное: внутри и снаружи помещения. Зависит от электросети. В конструкцию входит трехфазный мотор, подключаемая сеть — 380В.

Швонарезчики также отличаются по типу хода. Самоходные свободно передвигаются без оператора, обычное оборудование нужно толкать. Подбирая швонарезчик, нужно обращать внимание на все его технические параметры, так как чем больше оснащение, тем выше нагрузка.