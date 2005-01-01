Онлайн-казино Рокс: особенности и преимущества

Казино Рокс представляет собой игровой клуб, ориентированный на клиентов из России, Украины и Беларуси, а также других стран СНГ. Проект был основан не так давно, но ему за короткий промежуток времени удалось завоевать доверие и интерес многотысячной аудитории. Популярность данной площадки обусловлена множеством факторов, об основных из них и пойдет речь далее.

Общие сведения

Данное онлайн-казино было основано относительно недавно – в 2017 году. С момента основания игровой клуб находится под управлением известной компании под названием Best Entertainment Technologies LTD N.V.

Онлайн провайдер азартных игр рокс казино осуществляет свою деятельность на законных основаниях. Бренд имеет лицензию в Кюрасао, полученную в результате решение местной игорной комиссии.

Особенности

Игровое заведение отличается от конкурентных проектов не только приятным глазу и практичным в эксплуатации дизайном официального сайта, но и массой других фишек. К главным преимуществам проекта можно отнести:

Широкий ассортимент игровых автоматов. Грамотную техническую поддержку, работающую 24/7. Наличие Live-игр. Использование качественного программного обеспечения. Быстрый ввод и вывод денежных средств с проекта. Регулярные и щедрые бонусы от администрации. Приятную уникальную атмосферу и прочие.

Официальный сайт

Сайт игорного заведения имеет отличительный стиль оформления, благодаря которому его сложно спутать с другими проектами. Ресурс выполнен в черном, белом и золотом цветах. Главная фишка, служащая отличительной чертой сайта, заключается в наличии «живой» панорамы Лас-Вегаса, задающая оригинальную атмосферу.

В верхней области ресурса наличествует панель с основными разделами сайта, где можно найти:

Кнопки регистрации и авторизации. Кнопку быстрого входа через соц. сети. Слоты. Рулетку. Live-казино. Настольные игры и прочие.

Ассортимент

В каталоге казино Рокс имеется множество игровых слотов, выполненных в различных тематиках. Производством программного обеспечения для казино занимаются специальные разработчики игорного софта, продукцией которых пользуются множество современных площадок с азартными развлечениями.

На сайте казино можно найти игровые слоты от следующих производителей:

NetEnt. Gaminator. Igrosoft. Microgaming. Amatic и прочих.

Использование программного обеспечения от вышеперечисленных разработчиков не только дает пользователям возможность наслаждаться качественными и удобными азартными развлечениями, но и гарантирует безопасность игры, так как принцип работы такого ПО построен на основе генератора случайных чисел.

Любой из представленных на сайте игровых автоматов имеет демонстрационную версию, которая ничем не отличается от обыкновенной, но позволяет игрокам прокручивать слоты абсолютно бесплатно. Такая возможность представлена даже гостям проекта.

Регистрация

Если для игры в демонстрационном режиме не обязательно проходить процедуру регистрации, то для игры на реальные деньги потребуется создать аккаунт в системе казино. Сделать это можно тремя доступными способами:

С помощью номера мобильного телефона. Быстрой авторизацией через профили в социальных сетях. Посредством заполнения регистрационной формы.

Рокс-казино – уникальный проект в индустрии онлайн-казино, который уже не протяжении не одного года радует своих гемблеров увлекательными и атмосферными азартными развлечениями.