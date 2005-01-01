Редукторы Atiker: краткий обзор

Atiker – это турецкий бренд, под которым продаются качественные рабочие элементы системы ГБО разных поколений для автомобилей разных марок и моделей. Они вполне могут конкурировать с европейским оборудованием, в том числе и известного итальянского производителя Lovato, с которыми очень похожи по техническим параметрам и конструктивному решению. Стабильно пользуются спросом в нашей стране вакуумные и электронные редукторы Atiker для комплектов ГБО 2, которые в широком ассортименте представлены по ссылке: https://farre.com.ua/komplekty-gbo/kupit-pokolenie-gbo-2-e/. Они уже не первый год в топе продаж, их выбирают для установки на личные и коммерческие автомобили. Все детали редукторов этого турецкого бренда выполнены по технологии литья, что делает их прочными, износостойкими, практичными и долговечными. С ними также в продаже доступны ремкомплекты, которые рекомендуется устанавливать после каждых 70-80 тыс. км пробега или по надобности. Редукторы Atiker можно смело выбирать для установки комплекта ГБО от итальянских производителей. Они совместимы со всеми рабочими элементами и не теряют своих первоначальных качеств на протяжении всего срока службы.

Основные преимущества

Редукторы Atiker считаются лидерами продаж на нашем рынке газобаллонного оборудования. К их сильным сторонам относится:

широкий ассортимент моделей, отличающихся друг от друга мощностью, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой двигатель автомобиля;

компактные размеры и малый вес, что делает их подходящими для авто разных марок и моделей;

простая настройка, позволяющая добиться хорошей экономии топлива;

совместимость с элементами ГБО итальянских брендов и не только.

Под брендом Atiker в нашей стране продаются не только редукторы и ремкомплекты к ним, но и другие элементы газовых установок, а также миникомплекты ГБО в сборе, состоящие из основных рабочих компонентов.

Правила эксплуатации

И электронные, и вакуумные редукторы Atiker имеют длительный срок безремонтной эксплуатации, но при условии соблюдения нехитрых правил пользования ГБО, к которым относится:

запуск двигателя исключительно на бензине с переходом на газ только после прогрева двигателя до 50-60 градусов, ориентируясь на температуру охлаждающей жидкости;

регулярный долив антифриза или другой ОЖ для недопущения обледенения испарителя;

своевременная замена фильтров грубой очистки топлива.

Редукторы Atiker представлены на нашем рынке ГБО в широком ассортименте. Модели отличаются друг от друга не только мощностью, но и размерами, наличием или отсутствием встроенного электромагнитного клапана и фильтра.