В Україні запровадять «підступну амністію»: коли механізм запрацює

Масового відмови від підроблених сертифікатів поки що не спостерігається.

Українці, які придбали підроблені covid-сертифікати, будуть звільнятися від кримінальної відповідальності. Але лише в тому випадку, якщо вони повідомлять про це відповідним органам. Така ініціатива міститься в законопроекті № 6084, який 2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні. Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький у Facebook.

В даний час спеціальна процедура "ковидної амністії" ще не розроблена. Масового відмови від підроблених сертифікатів поки що не спостерігається.

За словами Радуцького, в законопроект внесли правки, згідно з якими він встановлює більш сувору відповідальність за користування підробленими сертифікатами про вакцинацію та внесення неправдивих даних в медичну документацію. Разом з тим він дозволяє використовувати механізм "ковидної амністії".

Як написав чиновник, пропонується доповнити статтю 321-3 Кримінального кодексу наступною фразою: "особа, яка використовує підроблені документи, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно заявила про ці факти органу, посадова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру до отримання таким органом інформації про це кримінальне правопорушення з інших джерел".

Це означає, що заявник гарантовано буде звільнений від відповідальності.