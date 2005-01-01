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Лечение зубов под наркозом: особенности процедуры
Если проводится лечение зубов под наркозом, то необходимые манипуляции специалист может выполнить за один визит. Пациент не испытает стресса, дискомфорта, боли. Преимуществом лечения зубов под наркозом в Днепре https://dantistclinic.com.ua/lechenie-zybov/lechenie-zubov-pod-narkozom/ является отсутствие эмоциональной реакции, повышенного слюноотделения.
Стадии анестезии
Если используется общий наркоз для лечения зубов при разнообразных обстоятельствах, то он включает в себя несколько стадий. Каждая имеет особенности:
Умелое использование наркоза даёт специалистам возможность выполнить максимальное количество манипуляций с высокой эффективностью и добиться благоприятного результата.
Противопоказания
Стоматологи на dantistclinic.com всегда в первую очередь думают об отсутствии вреда пациенту. Именно по этой причине перед применением общего наркоза в обязательном порядке производится проверка на противопоказания. Его недопустимо применять к пациентам, которые имеют:
Ещё наркоз нельзя применять к людям, которые менее, чем 6 месяцев назад перенесли инфаркт, инсульт. Противопоказанием является перенесение тяжёлого инфекционного заболевания. В такой ситуации может последовать непредвиденная реакция.
Наркоз нельзя применять к человеку с полным желудком. Это значит, что до стоматологической операции, предполагающей применение общего наркоза, нельзя есть минимум 6 часов, а пить — 4.
Требуется внимательно относиться к подбору применяемых препаратов. Это связано с тем, что каждый тип медикаментов также имеет определенные свойства, а также показания и противопоказания. Это поможет избежать ненужной реакции организма пациента на неверно подобранные препараты.
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