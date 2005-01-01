Лечение зубов под наркозом: особенности процедуры

Если проводится лечение зубов под наркозом, то необходимые манипуляции специалист может выполнить за один визит. Пациент не испытает стресса, дискомфорта, боли. Преимуществом лечения зубов под наркозом в Днепре https://dantistclinic.com.ua/lechenie-zybov/lechenie-zubov-pod-narkozom/ является отсутствие эмоциональной реакции, повышенного слюноотделения.

Стадии анестезии

Если используется общий наркоз для лечения зубов при разнообразных обстоятельствах, то он включает в себя несколько стадий. Каждая имеет особенности:

Анальгезия. Наступает после инъекции. Происходит медикаментозное отключение сознания. Наблюдается отсутствие связной речи, сонливость, потеря болевых ощущений. Пульс меняется несильно. Возбуждение. Это вторая стадия, при которой наблюдается беспокойство в речи, движениях. Рефлексы переходят в активную фазу и повышается тонус мышц. Наблюдается расширение зрачков, у которых есть реакция на свет, сбой ритма дыхания. При этом не проводятся стоматологических операций, так как идёт переходный период. Хирургическая стадия. Она начинается, когда исчезает возбуждение и появляется размеренное дыхание. Эта стадия подразделяется на поверхностную, лёгкую, полную, сверхглубокую. Когда наступает поверхностный или лёгкий наркоз, осуществляется имплантация, а также лечение и удаление зубов. Если требуется провести серьёзные челюстно-лицевые манипуляции, то введение в глубокий и сверхглубокий сон является обязательным условием.

Умелое использование наркоза даёт специалистам возможность выполнить максимальное количество манипуляций с высокой эффективностью и добиться благоприятного результата.

Противопоказания

Стоматологи на dantistclinic.com всегда в первую очередь думают об отсутствии вреда пациенту. Именно по этой причине перед применением общего наркоза в обязательном порядке производится проверка на противопоказания. Его недопустимо применять к пациентам, которые имеют:

Нарушение ритма сердца. Обострившуюся стадию астмы. Порок сердечной мышцы или её недостаточность. Патологии почек или печени. Тяжёлые болезни эндокринной системы.

Ещё наркоз нельзя применять к людям, которые менее, чем 6 месяцев назад перенесли инфаркт, инсульт. Противопоказанием является перенесение тяжёлого инфекционного заболевания. В такой ситуации может последовать непредвиденная реакция.

Наркоз нельзя применять к человеку с полным желудком. Это значит, что до стоматологической операции, предполагающей применение общего наркоза, нельзя есть минимум 6 часов, а пить — 4.

Требуется внимательно относиться к подбору применяемых препаратов. Это связано с тем, что каждый тип медикаментов также имеет определенные свойства, а также показания и противопоказания. Это поможет избежать ненужной реакции организма пациента на неверно подобранные препараты.