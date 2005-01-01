Выбор варианта отделки стен при заказе услуг ремонта квартир

Внешний вид стен наибольшим образом влияет на общую картину интерьера. Декоративная отделка поможет создать уют и комфорт. Существуют разные варианты, сделать это.

Популярные отделочные материалы:

Краска;

Обои;

Панели;

Линкруст;

Декоративная штукатурка.

Выбрать подходящий материал – мало. Большое значение имеет, то что услуги по ремонту квартиры проводят профессионалы. В противном случае есть риск деньги потратить, а результат будет неудовлетворительный.

Окрашивание стен

Многих краска пугает плохим запахом и малопривлекательным видом. Если подобрать современные материалы, то они будут лишены данных недостатков. Сегодня в строительных магазинах можно найти множество оттенков.

За окрашенными стенами легко ухаживать, с них просто убираются практически любые загрязнения. Поврежденное место подкрашивается, и остается незаметным

Краска подойдет для любых комнат. Благодаря фактурному нанесению, создаются различные дизайны. Краска бывает матовой и глянцевой.

Недостаток материала – нужны абсолютно ровные стены.

Обои

Вариант отделки стал уже традиционным. Для многих - единственный способ создать уют в помещении. Виды обоев:

Флизелиновые;

Бумажные;

Виниловые;

Жидкие;

Акриловые;

Флизелиновые;

Фотообои.

Учитывая, существование разных цветов, принтов и фактуры, то можно понять, что вариантов отделки хватает. Комбинирование нескольких вариантов позволяет воплотить дизайнерские решения, но специалисты не рекомендуют использовать больше двух разных видов обоев.

Материал подходит не для всех помещений. Их лучше не использовать в ванных комнатах и санузлах. Но это больше касается бумажных вариантов.

Зато под обои не обязательно хорошо выравнивать стену, особенно, если выбран плотный материал.

Панели

Декоративные панели могут быть самых разных цветов и фактур (дерево, камень, кирпич, плитка и многое другое). Зачастую они изготавливаются из пластика, МДФ, бамбука, пробкового дерева, стекла. Это достаточно долговечные материалы, за ними просто ухаживать. В случае повреждения элементов меняется, этом остальную конструкцию трогать нет необходимости.

Зачастую панели монтируются на каркас. Это значит, что между сетной и отделочным материалом будет оставаться пространство, которое раньше было комнатой. То есть их минусом является «воровство» полезного пространства. Зато состояние черновых стен не имеет значения.

Линкруст

Это некая вариация обоев, появившаяся в 19 веке. Состоит линкруст из основы и фактурного декоративного слоя. Линкруст создавался как замена сложной лепнине.

Для создания отделки используются натуральные материалы, поэтому она является экологичной. Это делает возможным применение линкруста в детских комнатах. Там он обеспечит правильный микроклимат, благодаря своей способности «дышать»

Декоративная штукатурка

При помощи этих смесей можно создать самые разнообразные фактуры. Также можно экспериментировать с цветами, добавляя в состав разные колеры. В итоге может получиться глянцевая или матовая поверхность. Можно создать разные имитации природных материалов.

Штукатурка – долговечная и экологичная, скрывает неровности стен. Использовать такой материал можно в любых помещениях.

Выбрать действительно есть из чего. Главное подойти ответственно, чтобы получился гармоничный интерьер.