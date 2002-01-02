Витая пара OK-NET — типы, сферы применения и преимущества использования

OK-NET — торговая марка, зарегистрированная Одесским кабельным заводом «Одескабель». Продукция предприятия занимает 10% от общего объема производимых проводников в Восточной Европе. Компания входит в ТОП-50 мировых лидеров среди производителей и поставщиков кабельной продукции в мире. Штаб-квартира бренда расположена в г. Вена, Австрия.

Витая пара OK-NET прошла сертификацию международного уровня, о чем свидетельствует наличие сертификационных документов и протоколов испытаний, которые можно запросить в точке реализации. Продукция полностью соответствует стандартам и требованиям: ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002, IEC 61156-5:2002, ТУ У 31.3-05758730-031-2003.

Продукцией бренда OK-NET пользуются предприятия горнодобывающей, электроэнергетической, телекоммуникационной, машиностроительной промышленности. Среди пользователей товарами бренда можно выделить крупные компании:

Укртелеком.

АрселорМиттал Кривой Рог.

Укрэнерго.

Интертелеком.

МТС.

При выборе витой пары от Одескабель вы получаете преимущества:

Качество продукции. Изготовление проводника контролируется сотрудниками на всех этапах и проводится с использованием специальной меди. Изоляция представлена поливинилхлоридом, полиэтиленом или полипропиленом с толщиной 0,2 мм. Специализированные модели защищаются тефлоном или вспененным полипропиленом.

Соблюдение стандартов производства гарантирует стабильность сигнала на протяжение всего срока эксплуатации.

Идентификация пар с использованием цветовых маркеров.

Монтаж большой протяженности проводится прямо из упаковочной коробки.

Кабель OK-NET представлен категориями cat 5e, 6. 6a, 5e, 7 и другими. Отличия между ними в эксплуатационных характеристиках и конструктивных особенностях.

Типы кабеля OK-NET

Разделить витую пару OK-NET по конструкции можно по таким параметрам:

Наличие дополнительного экрана — маркировка U/UTP.

Отсутствие дополнительного слоя — U/FTP.

Наличие индивидуального экрана и оплетки — SF/FTP.

Кабель с фольгой и оплеткой — SF/UTP.

Экран изготовлен из фольги для каждой отдельной пары. Иногда конструкция кабеля дополнена тросом или несущей проволокой. Это обеспечивает жесткость и простой монтаж в условиях ограниченного пространства или больших расстояний.

Специалисты проводят дополнительное разделение по критерию места монтажа:

Для внешнего монтажа — можно прокладывать вне зданий, стойкие к температуре ниже 0 градусов.

Для внутреннего использования — изделия для прокладки внутри зданий при условии температуры выше 0 градусов.

Отличия между внутренними и внешними моделями также включают стойкость к действию ультрафиолетового излучения, негативного влияния разных факторов, например, механического воздействия.

Где применяется кабель OK-NET

Витая пара OK-NET предназначена для монтажа компьютерных и интернет-сетей, а также линий телефонии и видеонаблюдения. В половине случаев монтажники используют витую пару cat 5e. Отличие модели в нормируемой полосе с пропускной способностью до 125 МГц. Использовать такую витую пару можно для построения сети передачи данных таких стандартов:

Ethernet 10Base-T.

Fast Ethernet 100Base-TX.

GigabitEthernet 1000Base-T.

Возможность использования последнего стандарта зависит от протяженности линии прокладки.

Обычно используют витую пару, которая состоит из четырех пар, свитых между собой, но изолированных друг от друга. Маркировка такой компоновки — 4PR. Для решения отдельных задач возможно применение витой пары из двух пар проводников, свитых между собой. Такой вариант получил маркировку 2 PR. Основное назначение — прокладка сетей для обмена информацией со скорость до 100 Мбит/с.

Витая пара OK-NET https://electrica-shop.com.ua/LAN-kabel-vitaya-para-Ok-Net-Odeskabel предназначена для создания высокоскоростного подключения и обмена данными. При выборе модели кабельной продукции бренда учитывайте сечение проводов и требования изготовителя относительно условий эксплуатации, которые указываются в сопроводительной документации. Гарантия производителя на продукцию от 5 до 25 лет в зависимости от модели.