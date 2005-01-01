У зразках місячного грунту знайдена вода

За допомогою спектрального аналізу дослідники виявили воду в зразках місячної породи, отриманих від китайського посадкового модуля «Чан'е-5» (Chang'e-5), повідомляє Китайська академія наук. Результати дослідження описані в журналі Science Advances.

Космічний апарат «Чан'е-5» прилунився в 2020 році і зібрав зразки місячної породи масою 1731 грамів. Однак перед тим, як взяти проби грунту і відправити їх на Землю, місячний мінералогічний спектрометр на борту «Чан'е-5» провів вимірювання спектральної відбивної здатності реголіту (залишкового пилоподібного грунту) і «каменів» на поверхні Місяця.

Аналіз показав, що місячний грунт в місці посадки містить менше 120 мільйонних часток води. Основне джерело-Сонячний вітер. А в іншому зразку породи-більш легкої і пористої, – який був викинутий зі старої базальтової товщі, – вже 180 мільйонних часток, що передбачає додаткове джерело води з надр Місяця.

Це відкриття узгоджується з тривалими виверженнями вулканів в регіоні океану бур (Procellarum) – найбільшого місячного моря (яке візуально виглядає як темна пляма на поверхні Місяця), відзначають автори роботи. Раніше деякі дослідження вже надавали докази присутності води на супутнику Землі - у вигляді гідроксилу (водного залишку) або H2O.