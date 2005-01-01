Натхнення народжується між сном і неспанням

Творчі сили пробуджуються в мозку в найпершій стадії повільного сну.

Історія знає багато випадків, коли натхнення приходило до великих людей уві сні, причому ці великі іноді навіть використовували особливі методи, щоб не забути свої Сонні прозріння. Наприклад, Томас Едісон і Сальвадор Далі, розмірковуючи про яке-небудь важке творче завдання, лягали подрімати, тримаючи в руці що-небудь важке. Коли вони починали засипати, рука розслаблялася, предмет падав на підлогу і будив їх — і тут виявлялося, що рішення творчого завдання вже є в їх голові.

Співробітники університету Сорбонни вирішили перевірити цей метод і запросили для експерименту сто три людини, які повинні були так само задрімати з важким предметом в руці. Перед тим, як заснути, їм давали математичну задачу: кілька числових послідовностей потрібно було продовжити на ще одне число, а щоб це число отримати, потрібно було застосувати до послідовності два математичних правила. Однак вирішити задачу можна було простіше, якщо помітити, що необхідне число завжди таке ж, як друге число в послідовності.

В учасників експерименту записували електричну активність мозку, щоб стежити, як засинає їх мозок. Ми знаємо, що є сон швидкий, або REM-сон, з швидкими рухами очей, і повільний сон, або NREM-сон. Але в повільному сні є кілька стадій, і одна з них, яку називають N1, виглядає як проміжний стан між сном і неспанням: хвилі мозку перебудовуються в сонний стан, але людині при цьому здається, що він ще не спить. Після стадії N1 починаються інші, більш глибокі стадії повільного сну.

У статті в Science Advances говориться, що перша стадія сну дійсно пробуджувала творчі сили мозку. Якщо людина вирішував вищеописану задачу, не засинаючи, то більш просте рішення приходило на розум в 30% випадків, якщо ж він засинав і тут же прокидався, то це рішення приходило на розум вже в 83% випадків. Стадія N1 тривала як мінімум 15 секунд, і важливо було не зануритися в більш глибокий сон — інакше мозок забував, до чого додумався.

Можливо, стадію «передсну» дійсно можна рекомендувати тим, кому терміново потрібно розбудити в собі творчі сили. Правда, добре б, щоб тут з'явився який-небудь апарат, який будив би вас через кілька секунд після того, як ви задрімали — все-таки засипати з чимось важким в руці не дуже зручно.