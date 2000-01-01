Как понять, насколько хватит электронной сигареты

Покупая любую одноразовую сигарету, каждый обращает внимание на такой показатель, как количество затяжек. Оно бывает самым разным – от 300 до 2000, в зависимости от производителя и модели устройства.

А как понять, насколько такого устройства хватит? Вот Vaporlax 800 затяжек хватает на 3-4 дня активного курения. А как самостоятельно понять, насколько хватит именно этой одноразовой сигареты?

Как определить срок службы одной одноразовой сигареты

Покупая электронную сигарету от известного производителя хочется, чтобы она прослужила как можно дольше. Но срок службы её аккумулятора и количество жидкости не бесконечны. А запомнить, насколько хватит вашей электронной сигареты очень просто:

300 затяжек хватает до 2 дней;

До 500 затяжек – 2-3 дня;

До 1000 затяжек – 3-4 дня;

До 1500 затяжек – 4-5 дней;

До 2000 – 5-7 дней.

Но многое зависит и от самого производителя. Так как качество комплектующих сильно влияет на продолжительность и качество курения. Если доверять только профессионалам своего дела, то вы всегда будете иметь в кармане удобную электронную сигарету для курения.

Также количество затяжек может помочь определиться, для каких целей лучше всего покупать электронную сигарету. Например, сигареты с большим количеством затяжек очень удобно брать в долгие поездки, когда заменить устройства будет невозможно. При чем, специалисты рекомендуют не брать слишком много новых устройств с собой, так как за время хранения заряд их аккумулятора понемногу снижаться, а насыщенность ароматизаторов падает.

Лучшим решением станет покупка пары одноразовых сигарет, если вам предстоит действительно долгое путешествие. А для работы и учёбы прекрасно подойдут средние варианты, которые прослужит и долго, и вкус. Ведь занимаясь привычными делам, не меняя хода жизни, всегда есть возможность купить новые электронные сигареты новые и наслаждаться приятным вкусом.

Что ещё стоит знать о длительности курения одноразовых сигарет

Кроме количества затяжек, производители часто указывают объём жидкости и емкость аккумулятора. Эти значения нужны для того, чтобы понимать реальный срок службы сигареты.

Чем больше жидкости – тем дольше вы сможете наслаждаться приятным вкусом электронной сигареты. При этом, и сама жидкость должна иметь хороший состав, чтобы вкус вас не разочаровал. Поэтому многие производители стараются не экономить на этом моменте и стараются выбирать только лучшее для своего устройства.

Также важна и емкость аккумулятора. Во многом срок службы электронной сигареты зависит от аккумулятора. Чем выше его заряд – тем дольше прослужит. При чем, аккумуляторы в одноразовых сигаретах нельзя подзаряжать, так как это крайне опасно.

Дело в том, что при попытке зарядить такой аккумулятор, тот сильно нагревается и это может привести к взрыву. Если ваше устройство разрядилось, лучшим решением будет просто приобрести новое.

Как понять, что электронная сигарета умерла

С одноразовыми сигаретами легко определить, когда они уже закончили свою работу. Причин тому может быть сего две: закончилась жидкость в баке или сел аккумулятор. В любом случае, электронную сигарету стоит заменить.

Как понять, что именно стало причиной? Если во время курения вы чувствуете горький вкус гари или внезапно появились странные нотки вкуса – то дело в жидкости и в её количестве. Она просто закончилась и стал понемногу тлеть материал, которым пропитывается жидкость.

Если же во время курения вы не смогли сделать затяжку, а внизу индикатор стал активно мигать – то дело в разрядившемся аккумуляторе. Если вы хотите курить дольше, то выбирайте такие электронные сигареты, которые имеют повышенную ёмкость аккумулятора. Это позволит максимально долго наслаждаться приятным вкусом.