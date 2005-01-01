Романтичный подарок парню на День всех влюбленных

А вы знали, то ежегодно на покупки шоколада и конфет в День Святого Валентина влюбленные по всему миру тратят более 1 млрд долларов? Представляете, что с людьми делает любовь?!

А вы уже определись, какой подарок на 14 февраля парню подготовите? Если вы теряетесь в догадках, вас сбивает с толку ассортимент товаров на полках в магазине или же у вас просто закончились креативные идеи — вы пришли по адресу. Сегодня вы узнаете что мечтает получить в подарок ваш любимый мужчина, а что ему дарить вовсе не стоит.

Что ж, не будем терять время. Поехали!

ТОП-7 романтичных подарочков парню: чем удивить

День Х настал, а єто значить, что провести его нужно в романтичной обстановке. Для этого вам пригодиться презент, который его приятно удивит и подарить незабываемые эмоции. Можете подглядеть двумя глазиками в этот список:

Деревянный столик-подставка в кровать. Идеальный вариант для того, с кем вы живете раздельно (пока что, разумеется). Он будет вам на руку, если захотите приготовить завтрак в постель. Дарить его, конечно же, нужно так же. Игра для сближения. Она понравится парню, который готов раскрыться, проявить себя с другой стороны. Кроме того, она способна перевести ваши отношения на более высокий уровень. Сертификат в SPA-салон на массаж для двоих. Вы можете оставить за ним право выбора даты и времени или же организовать все самостоятельно. Это будет вечер незабываемого отдыха. Виниловый проигрыватель. На первый взгляд — все обычно. Но если ваш мужчина ценит классику и обожает раритетные вещи — такому сюрпризу не будет цены. В дополнение можно еще и пластинку с любимой музыкой выбрать. Ваш вечер зазвучит новыми нотами. Мастер-класс гончарного мастерства. В фильмах такое занятие очень сближает — ваши руки будут касаться друг друга много раз. Мастер научит вас крутить круг и владеть пластичным материалом. Полученное изделие после сушки в печи можно будет забрать домой. Кино для двоих. Мы предлагаем вам взять в аренду целый зал в кинотеатре. Сядете вы на местах для поцелуев или посредине — вообще не важно, ведь вы будете одни. Для этого можно взять с собой снеки и напитки, и обязательно выбрать интересный для вас обоих фильм. Будьте уверены, что такого для него раньше никто не делал. Гастровечер. Если вы из тех людей, кто хочет удивлять своими кулинарными изысками — это точно для вас. Отправляйтесь в итальянский ресторан, где вашу пару ждет шеф-повар. Он научит вас готовить основное блюдо и десерт итальянской кухни. Там же под бокал вина вы попробуете свои шедевры. И готовить научились что-то интереснинькое, и поужинали в романтической обстановке — 2 в 1!

Если вам близок человек, то выбрать ему лучший подарок не составит труда. Главное, чтобы он выражал вашу любовь и заботу о получателе.

Что не стоит дарить на 14 февраля парню: 5 антиидей

Не все варианты романтичные и будут уместны, особенно если это касается мужчины. Мы даем вам список предметов, от которых лучше отказаться:

Предметы для декорирования дома. Кухонная или бытовая техника. Набор инструментов для работы. Спортивный инвентарь. Ароматизированные свечи (ассоциируются с женщиной).

Это будут варианты, которые способны огорчить близкого человека. А это в светлый праздник вам совсем ни к чему!