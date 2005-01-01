Toyota Corolla - многолетний лидер на глобальном авторынке

Toyota Corolla – автомобиль, известный на международном уровне более 50 лет. Уникальное сочетание надежности, мощности и красоты привлекает внимание автомобилистов: именно эти характеристики чаще всего упоминают члены Клуба любителей Toyota Corolla http://corolla-club.org/.

Технические параметры

Данная модель марки Тойота регулярно проходит обновления: как правило, они касаются не внешнего, а внутреннего исполнения транспортного средства. Особого внимания заслуживают:

Двигатель. Производитель предлагает 1,6-литровый бензиновый мотор, а также механическую коробку передач или вариатор.

Стойки МакФерсона, обеспечивающие устойчивость транспортного средства и исключающие раскачивание кузова.

Дисковая тормозная система.

Электроусилитель руля.

Автомобилистам Японии предлагается два варианта кузова: хэтчбек с 5 дверями или универсал. Члены Клуба любителей Тойота Королла обращают внимание, что на территорию России такие модели не поставляются.

Варианты комплектаций

Россиянам предлагается несколько вариантов комплектаций автомобиля Toyota Corolla, отличием которых является не только техническая составляющая, но и стоимость: разница в цене достигает 500 000 рублей:

Стандарт – базовая комплектация с электрическими стеклоподъемниками, датчиками света и противотуманными фарами. Автомобиль комплектуется штампованными дисками 15 дюйма. В салоне установлен кондиционер, 4 динамика и аудиосистема, мультируль, а также подогрев сидений, зеркал и заднего стекла. Классика – версия, предполагающая установку литых 16-дюймовых дисков, руль в кожаной оплетке и наличие бортового компьютера. Кроме того, модель комплектуется штатной музыкальной системой с 6 динамиками. Комфорт – комплектация, дополненная подушками безопасности, сенсорной мультимедийной системой, парктроником и системой климат-контроля. Кроме того, при заводской сборке устанавливается датчик дождя, сигнализация и подсветка салона. Версия Престиж. Автомобили в такой комплектации оснащаются парковочными датчиками, алюминиевыми дисками 17 размера, а также диодной оптикой. Водители могут воспользоваться бесключевым доступом, беспроводной зарядкой. Престиж Safety – топовая комплектация, дополненная опцией распознавания пешеходов, а также автоматическим переключением света.

Для того, чтобы узнать стоимость автомобиля, необходимо в первую очередь определить характеристики, которые удовлетворят потребности будущего автовладельца.

Особенности обслуживания

Ввиду того, что Тойота Королла – транспортное средство качественной сборки с надежным мотором и трансмиссией, производитель гарантирует исправную работу всех механизмов на протяжении 3 лет. Согласно мнению экспертов Клуба любителей Тойота Королла, владельцам авто необходимо проявлять особое внимание на вариатор: коробка передач нередко перегревается в случае несоблюдения правил эксплуатации.

Тойота Королла – семейный автомобиль, предназначенный для поездок в условиях городского трафика. Поездкам по пересеченной местности помешают клиренс 150 мм, конструкция переднего капота и передний привод транспортного средства. Седан демонстрирует отличную маневренность и чутко реагирует на все действия водителя. Автомобилистам не придется волноваться об исправности механизмов и важных элементов: на протяжении 250 000 км пробега Тойота Королла справится со своим предназначением.