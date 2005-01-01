|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Toyota Corolla - многолетний лидер на глобальном авторынке
Toyota Corolla – автомобиль, известный на международном уровне более 50 лет. Уникальное сочетание надежности, мощности и красоты привлекает внимание автомобилистов: именно эти характеристики чаще всего упоминают члены Клуба любителей Toyota Corolla http://corolla-club.org/.
Технические параметры
Данная модель марки Тойота регулярно проходит обновления: как правило, они касаются не внешнего, а внутреннего исполнения транспортного средства. Особого внимания заслуживают:
Автомобилистам Японии предлагается два варианта кузова: хэтчбек с 5 дверями или универсал. Члены Клуба любителей Тойота Королла обращают внимание, что на территорию России такие модели не поставляются.
Варианты комплектаций
Россиянам предлагается несколько вариантов комплектаций автомобиля Toyota Corolla, отличием которых является не только техническая составляющая, но и стоимость: разница в цене достигает 500 000 рублей:
Для того, чтобы узнать стоимость автомобиля, необходимо в первую очередь определить характеристики, которые удовлетворят потребности будущего автовладельца.
Особенности обслуживания
Ввиду того, что Тойота Королла – транспортное средство качественной сборки с надежным мотором и трансмиссией, производитель гарантирует исправную работу всех механизмов на протяжении 3 лет. Согласно мнению экспертов Клуба любителей Тойота Королла, владельцам авто необходимо проявлять особое внимание на вариатор: коробка передач нередко перегревается в случае несоблюдения правил эксплуатации.
Тойота Королла – семейный автомобиль, предназначенный для поездок в условиях городского трафика. Поездкам по пересеченной местности помешают клиренс 150 мм, конструкция переднего капота и передний привод транспортного средства. Седан демонстрирует отличную маневренность и чутко реагирует на все действия водителя. Автомобилистам не придется волноваться об исправности механизмов и важных элементов: на протяжении 250 000 км пробега Тойота Королла справится со своим предназначением.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com