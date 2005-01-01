Конвенція про біологічну різноманітність

29 грудня 1993 року набула чинності Конвенція про біологічну різноманітність (КБР), угода за якою була підписана 5 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро.

Конвенція про біологічне різноманіття – КБР) - це міжнародна угода, мета якої зберегти біорізноманіття, стійко його використовувати і отримувати рівні спільні вигоди від генетичних ресурсів і біотехнологій. Конвенція спрямована на стимулювання діяльності, яка створює стабільне майбутнє.

Конвенцією керує Секретаріат – орган, що складається з представників влади тих країн, які підписали договір. Він знаходиться в Монреалі і допомагає країнам здійснювати програми, спрямовані на виконання зобов'язань Конвенції. Наради проходять кожні два роки, де розглядаються пріоритети, зобов'язання та підсумки роботи. Сьогодні в неї входить 193 країни.

Біологічна різноманітність представляється на рівні екосистем, видів і генетичних ресурсів, стосується біологічних технологій і всіх сфер суспільного життя, які пов'язані з ним. Основна мета Конвенції про біологічну різноманітність-зберегти види "in-situ і ex-situ", тобто в місці проживання і за його межами.

Область діяльності in-situ спрямована на збереження природних місць проживання, відновлення популяцій, підтримку видів у звичних для них умовах. Сюди відносяться одомашнені і культивовані види, які набувають свої властивості в тому середовищі, куди їх поміщають. Це робота з охорони природних заповідників, національних парків, пам'ятників, місць проживання та структурних взаємозв'язків. Вживаються заходи з реабілітації зникаючих екосистем, контролю чужорідних видів, а також закріплення знань корінних громад, традиційний спосіб життя яких впливає на збереження біологічного різноманіття.

Робота ex-situ пов'язана зі збереженням тих компонентів біологічного різноманіття, які знаходяться за межами природного середовища проживання: зоопарки, лабораторії і т.п. Для цього було запропоновано створити генетичні банки, де будуть зберігатися дані вимираючих видів, що допоможе їх відновити в майбутньому. Один із способів-клонування. У цій галузі створюються умови для дослідження рослин, тварин і мікроорганізмів, регулюється збір біологічних ресурсів з природних середовищ, щоб уникнути знищення екосистем.