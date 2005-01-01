Вчені вперше надрукували гнучкий OLED-дисплей на 3D-принтері

Дослідники з США та Республіки Корея використовували спеціалізований 3D-принтер, щоб надрукувати всі деталі гнучкого дисплея на органічних світлодіодах (OLED). Відкриття може призвести до створення недорогих OLED-дисплеїв у майбутньому, які можна буде широко виробляти за допомогою 3D-принтерів вдома, повідомляє прес-служба Університету Міннесоти.

OLED-дисплеї перетворять електрику в світло за допомогою шару органічного матеріалу. Вони працюють як високоякісні цифрові дисплеї, які можна зробити гнучкими і використовувати як у великих пристроях – наприклад, в екранах телевізорів і комп'ютерних моніторах, – так і в портативних електронних пристроях, таких як смартфони. Ці дисплеї легкі, енергоефективні, тонкі та гнучкі. Вони забезпечують широкий кут огляду і високий коефіцієнт контрастності.

Щоб повністю створити такий пристрій на 3D-принтері, дослідницька група об'єднала два різних режими для друку шести шарів дисплея. Електроди, з'єднання, ізоляція та герметизація були надруковані методом екструзії (розплав матеріалу продавлюється через формуючий отвір екструдера), а активні шари – методом розпилення на тому ж 3D-принтері при кімнатній температурі. В результаті вчені отримали прототип гнучкого органічного світлодіодного дисплея. Довжина кожної його сторони-приблизно чотири сантиметри.

У надрукованому дисплеї-64 пікселя. Кожен піксель працював і відображав світло. І навіть коли дисплей зігнули 2000 разів, випромінювання залишалося стабільним. Такий дисплей потенційно можна використовувати в м'якій електроніці і носяться пристроях.

Автори розробки далі планують надрукувати OLED-дисплеї з більш високою роздільною здатністю і підвищеною яскравістю.